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Published Сегодня, 07:30

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В ноябре в Ростовской области покажут детский благотворительный балет "Буратино"

Детский благотворительный балет «Буратино» покажут в Ростовской области этой осенью

3 сентября 2023, 07:30
Фото: 1MI
В ноябре в Ростовской области покажут детский благотворительный балет "Буратино"
В ноябре в Ростовской области покажут детский благотворительный балет «Буратино», пишут федеральные СМИ.

В ноябре в Ростовской области впервые покажут благотворительный детский балет «Буратино». Зрителями представления станут воспитанники детских домов и дети из малообеспеченных семей. В регионе будет показана целая серия спектаклей.

Проект благотворительного балета стал одним из победителей конкурса президентских грантов. На его реализацию был выделен один миллион рублей.

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Автор постановки Альберт Загретдинов рассказал ТАСС, что балет будет представлен на нескольких площадках в Ростове-на-Дону. Участвовать в нем будут дети в возрасте от 10 лет.

Ранее эксперт рассказал о проблемах в школах Ростовской области в начале учебного года.

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