Детский благотворительный балет «Буратино» покажут в Ростовской области этой осенью

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В ноябре в Ростовской области впервые покажут благотворительный детский балет «Буратино». Зрителями представления станут воспитанники детских домов и дети из малообеспеченных семей. В регионе будет показана целая серия спектаклей.
Проект благотворительного балета стал одним из победителей конкурса президентских грантов. На его реализацию был выделен один миллион рублей.
Автор постановки Альберт Загретдинов рассказал ТАСС, что балет будет представлен на нескольких площадках в Ростове-на-Дону. Участвовать в нем будут дети в возрасте от 10 лет.
Ранее эксперт рассказал о проблемах в школах Ростовской области в начале учебного года.