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Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Для болельщиков дополнительные автобусы будут курсировать в Ростове в день матча с "Динамо"

Дополнительные автобусы пустят в Ростове из-за матча с «Динамо» 3 сентября

3 сентября 2023, 12:10
Фото: 1MI
Для болельщиков дополнительные автобусы будут курсировать в Ростове в день матча с "Динамо"

ФК «Ростов» сыграет с московским «Динамо» на домашнем поле 3 сентября

Для удобства болельщиков дополнительные автобусы будут курсировать в Ростове в день матча с «Динамо», сообщила администрация города.

Сегодня в Ростове состоится матч между футбольными клубами «Ростов» и «Динамо». Игра начнется в 20.00 мск на «Ростов Арене».

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Для удобства болельщиков с 18.30 мск до 22.30 мск будут курсировать дополнительные автобусы №39. Также добраться на игру и уехать обратно можно на автобусах №8, 49, 65А и на троллейбусе №7. Они останавливаются у аллеи «Ростов Арены».

Напомним, в матче 30 августа ФК «Ростов» разгромил «Локомотив» со счетом 2: 1 и заработал пять желтых карточек.

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