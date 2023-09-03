Дополнительные автобусы пустят в Ростове из-за матча с «Динамо» 3 сентября

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Сегодня в Ростове состоится матч между футбольными клубами «Ростов» и «Динамо». Игра начнется в 20.00 мск на «Ростов Арене».
Для удобства болельщиков с 18.30 мск до 22.30 мск будут курсировать дополнительные автобусы №39. Также добраться на игру и уехать обратно можно на автобусах №8, 49, 65А и на троллейбусе №7. Они останавливаются у аллеи «Ростов Арены».
Напомним, в матче 30 августа ФК «Ростов» разгромил «Локомотив» со счетом 2: 1 и заработал пять желтых карточек.