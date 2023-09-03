Дополнительные автобусы пустят в Ростове из-за матча с «Динамо» 3 сентября

Для удобства болельщиков с 18.30 мск до 22.30 мск будут курсировать дополнительные автобусы №39. Также добраться на игру и уехать обратно можно на автобусах №8, 49, 65А и на троллейбусе №7. Они останавливаются у аллеи «Ростов Арены».