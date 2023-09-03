Два человека пострадали в жестком столкновении легковушек на Тракторной в Ростове

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
Минувшим вечером ДТП произошло в Ростове на улице Тракторной. Там водитель ВАЗ-2112, двигаясь по Вавилова, влетел в Kia Ceed, ехавший по Дачной в направлении Вавилова. Удар машин был настолько сильным, что их капоты сейчас, скорее, напоминают груду металла.
Травмы в результате аварии получили оба водителя. Сейчас они находятся в больнице.
Полицейские устанавливают все обстоятельства дорожного инцидента.
Ранее под Ростовом в ДТП на М-4 «Дон» погиб 15-летний подросток.