Два человека пострадали в жестком столкновении легковушек на Тракторной в Ростове

Минувшим вечером ДТП произошло в Ростове на улице Тракторной. Там водитель ВАЗ-2112, двигаясь по Вавилова, влетел в Kia Ceed, ехавший по Дачной в направлении Вавилова. Удар машин был настолько сильным, что их капоты сейчас, скорее, напоминают груду металла.