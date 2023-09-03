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Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

ДТП произошло вечером на улице Тракторной в Ростове

Два человека пострадали в жестком столкновении легковушек на Тракторной в Ростове

3 сентября 2023, 08:46
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
ДТП произошло вечером на улице Тракторной в Ростове
ДТП произошло вечером на улице Тракторной в Ростове, рассказали в ГИБДД.

Минувшим вечером ДТП произошло в Ростове на улице Тракторной. Там водитель ВАЗ-2112, двигаясь по Вавилова, влетел в Kia Ceed, ехавший по Дачной в направлении Вавилова. Удар машин был настолько сильным, что их капоты сейчас, скорее, напоминают груду металла.

Травмы в результате аварии получили оба водителя. Сейчас они находятся в больнице.

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Полицейские устанавливают все обстоятельства дорожного инцидента.

Ранее под Ростовом в ДТП на М-4 «Дон» погиб 15-летний подросток.

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