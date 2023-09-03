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Published Сегодня, 19:26

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Updated Сегодня, 19:37

ФК «Ростов» на своем поле проиграл «Динамо»

ФК «Ростов» на своем поле проиграл «Динамо»

3 сентября 2023, 19:26
Фото: 1MI
Футбольный клуб «Ростов» потерпел поражение в матче против «Динамо», говорится на сайте команды.

Игра состоялась вечером в воскресенье в рамках чемпионата России. На своем поле ростовчане проиграли со счетом 1:2.

Игроки «Динамо» забили на 10 и 42-й минутах матча. Голы забили Денис Макаров и Муми Нгамале, еще один мяч динамовец Вячеслав Грулев закатил в свои ворота.

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Добавим, что это не первое поражение «Ростова» в рамках нового сезона чемпионата России. Из-за этого команда оказалась на 11-м месте турнирной таблицы, набрав 7 очков в семи матчах.

В тройке лидеров сейчас находятся «Краснодар, Зенит» и «Крылья Советов».

Ранее стало известно, что ФК «Ростов» хочет засудить сбежавшего из-за беспилотников игрока Норманна.

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