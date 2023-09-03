ФК «Ростов» на своем поле проиграл «Динамо»

Posted Сегодня, 19:26
Published Сегодня, 19:26
Modified Сегодня, 19:37
Updated Сегодня, 19:37
Игра состоялась вечером в воскресенье в рамках чемпионата России. На своем поле ростовчане проиграли со счетом 1:2.
Игроки «Динамо» забили на 10 и 42-й минутах матча. Голы забили Денис Макаров и Муми Нгамале, еще один мяч динамовец Вячеслав Грулев закатил в свои ворота.
Добавим, что это не первое поражение «Ростова» в рамках нового сезона чемпионата России. Из-за этого команда оказалась на 11-м месте турнирной таблицы, набрав 7 очков в семи матчах.
В тройке лидеров сейчас находятся «Краснодар, Зенит» и «Крылья Советов».
Ранее стало известно, что ФК «Ростов» хочет засудить сбежавшего из-за беспилотников игрока Норманна.