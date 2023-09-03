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Published Сегодня, 19:11

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Губернатор Голубев прокомментировал избиение в Батайске вернувшегося с СВО бойца

Губернатор Голубев прокомментировал избиение в Батайске вернувшегося с СВО бойца

3 сентября 2023, 19:11
Фото: 1MI
Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал инцидент, который произошел в Батайске с участником спецоперации, говорится в его Telegram-канале.

Ранее Ura.ru написало, что в Батайске неизвестные напали на участника спецоперации, избили его и выстрелили в него из оружия. Издание уточнило, что нападавшие также оскорбляли пострадавшего.

Позже в полиции рассказали, что в ночь на 3 сентября в парке имени Ленина возле кафе неизвестный выстрелил около 12 раз в мужчину из травматического оружия. После этого нападавший скрылся и сейчас устанавливается его личность.

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Теперь ситуацию прокомментировал губернатор Василий Голубев и заявил, что возбуждено уголовное дело. По его словам, проводятся следственные действия.

«По произошедшему сегодня ночью в Батайске инциденту с участником СВО. Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону», — заявил глава региона.

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