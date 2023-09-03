Итоги недели: в Ростовской области боятся биометрии и пересаживаются на «Нивы»

Так, с 28 июля по 28 августа число заявлений об отказе сбора биометрических данных выросло в 130 раз — с 81 до 11 тысяч. При этом слухи о сборе биометрии через банкоматы не имеют под собой абсолютно никаких оснований. Директор ГКУ уполномоченного МФЦ Ростовской области Юрия Тищенко объяснил, что недостоверная информация об этом распространяется в мессенджерах однотипным сообщением. В нем сказано, что все жители Ростовской области должны написать отказ от сбора биометрии до 1 сентября, иначе их данные без разрешения будут собирать при помощи банкоматов и звонков от Ростелекома.