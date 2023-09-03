Итоги недели: в Ростовской области боятся биометрии и пересаживаются на «Нивы»

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Следственный комитет Ростовской области сообщил об аресте главы полиции города Миллерово Олега Пятицкого. Его подозревают в получении трех миллионов рублей за влияние на ход расследование одного из уголовных дел. Его фигурант рассчитывал за круглую сумму не сесть в тюрьму.
После получения денег Пятицкий был задержан с поличным. Сейчас по решению суда полицейский арестован на два месяца. Расследование его уголовного дела продолжается.
На сайте госзакупок появилась информация об аукционе, организованным «Управлением транспортного обеспечения Ростовской области», на покупку 26 машин LADA Niva Travel зеленого цвета. Власти региона хотят приобрести авто за 19 миллионов рублей.
Уточняется, что машины должны быть абсолютно новыми, год их выпуска — 2023. Среди требований также механическая коробка передач. Для каких именно целей власти покупают автомобили, в материалах закупки не уточняется.
Вероятно, приобрести отечественный автопром чиновники региона решили после заявлений президента Путина о том, что все госслужащие должны передвигаться только на машинах российского производства.
СМИ сообщили, что жители Ростовской области начали обращаться в МФЦ из-за слухов о сборе биометрических данных банкоматами. Обеспокоенные граждане массово пишут отказы от биометрии.
Так, с 28 июля по 28 августа число заявлений об отказе сбора биометрических данных выросло в 130 раз — с 81 до 11 тысяч. При этом слухи о сборе биометрии через банкоматы не имеют под собой абсолютно никаких оснований. Директор ГКУ уполномоченного МФЦ Ростовской области Юрия Тищенко объяснил, что недостоверная информация об этом распространяется в мессенджерах однотипным сообщением. В нем сказано, что все жители Ростовской области должны написать отказ от сбора биометрии до 1 сентября, иначе их данные без разрешения будут собирать при помощи банкоматов и звонков от Ростелекома.
Тищенко заверяет, что услуга по отказу от сбора биометрии бесплатная и бессрочная. Кроме того, сама процедура сбора биометрических данных гораздо сложнее, чем думают обыватели. Произвести ее незаметно и быстро практически невозможно. Например, в криптокабинах для оформления загранпаспорта гражданам для сбора биометрии необходимо сделать специальное фото, снять отпечатки пальцев и записать голос, произнося специальные слова и числа. Банкоматы таким сложным функционалом не обладают.