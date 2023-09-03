Мать брошенной невесты подала в суд на жениха в Ростовской области из-за телевизора

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
В Батайске местная жительница подала в суд на своего несостоявшегося зятя. Мужчина встречался с ее дочкой более трех лет. Пара готовилась к свадьбе, и женщина в качестве подарка предоставила им свою квартиру, а сама съехала в другую.
Во время переезда жених вызвался отвезти телевизор и колонку будущей тещи в ее новое жилье. Однако во время транспортировки, выгружая технику, он ее повредил — у телевизора треснул экран.
Ситуацию от тещи он скрывал, затем продал сломанную технику, а деньги потратил. Вскоре сознаться все-таки пришлось. Будущая теща простила зятя и не захотела портить с ним отношения перед свадьбой.
Однако последней не состоялось, жених бросил невесту. Тогда теща решила все-таки взыскать с него деньги за сломанную технику и обратилась в полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
На суде несостоявшиеся родственники все-таки сумели договориться. Подсудимый вернул деньги за сломанные телевизор и колонку. Уголовное дело в отношении него прекращено, уточняет «КП — Ростов-на-Дону».
Ранее ростовчанин перевел 1,5 миллиона рублей мошенникам из-за обвинений в госизмене.