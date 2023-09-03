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Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Мотоциклист погиб в результате ДТП в центре Ростова

Мотоциклист без прав вылетел с дороги в припаркованное авто и погиб в Ростове

3 сентября 2023, 13:49
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Мотоциклист погиб в результате ДТП в центре Ростова
Мотоциклист погиб в результате ДТП в центре Ростова, рассказали в региональном ГИБДД.

ДТП произошло сегодня утром в Ростове на улице Красноармейской, 123. Там 26-летний мотоциклист без прав слетел с дороги и на полной скорости врезался в припаркованный автомобиль Volkswagen.

Мотоциклиста с серьезными травмами госпитализировали, однако позже, несмотря на помощь медиков, он скончался.

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Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагического инцидента.

Ранее два человека пострадали в жестком столкновении легковушек на Тракторной в Ростове.

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