Мотоциклист без прав вылетел с дороги в припаркованное авто и погиб в Ростове

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
ДТП произошло сегодня утром в Ростове на улице Красноармейской, 123. Там 26-летний мотоциклист без прав слетел с дороги и на полной скорости врезался в припаркованный автомобиль Volkswagen.
Мотоциклиста с серьезными травмами госпитализировали, однако позже, несмотря на помощь медиков, он скончался.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагического инцидента.
Ранее два человека пострадали в жестком столкновении легковушек на Тракторной в Ростове.