Мужчина хотел сделать красивое фото на обрыве в Ростовской области и сорвался вниз

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Мужчина едва не погиб на берегу Цимлянского водохранилища в Ростовской области. Он поднялся на обрыв, чтобы сделать экстремальное фото. Однако неудачно оступился и рухнул в воду с высоты в пять метров.
Очевидцы вызвали скорую, однако медики не смогли вызволить мужчину из воды. Тогда к месту происшествия приехали спасатели. Они эвакуировали кричащего от боли пострадавшего на катере и передали его врачам.
О состоянии пострадавшего пока ничего не известно. Подробности уточняются.
Ранее подросток разбился, упав со скалы на каньоне в Ростовской области.