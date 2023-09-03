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Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

В Ростовской области мужчина сорвался с обрыва, когда пытался сделать красивое фото

Мужчина хотел сделать красивое фото на обрыве в Ростовской области и сорвался вниз

3 сентября 2023, 10:41
Фото: pxhere.com
В Ростовской области мужчина сорвался с обрыва, когда пытался сделать красивое фото
В Ростовской области мужчина сорвался с обрыва, когда пытался сделать экстремальное фото, рассказали в соцсетях очевидцы.

Мужчина едва не погиб на берегу Цимлянского водохранилища в Ростовской области. Он поднялся на обрыв, чтобы сделать экстремальное фото. Однако неудачно оступился и рухнул в воду с высоты в пять метров.

Очевидцы вызвали скорую, однако медики не смогли вызволить мужчину из воды. Тогда к месту происшествия приехали спасатели. Они эвакуировали кричащего от боли пострадавшего на катере и передали его врачам.

Спасатели передают врачам пострадавшего мужчину в Ростовской областиСпасатели передают врачам пострадавшего мужчину в Ростовской области
Спасатели передают врачам пострадавшего мужчину в Ростовской области
Фото: Telegram-канал "Это Ростов"

О состоянии пострадавшего пока ничего не известно. Подробности уточняются.

Ранее подросток разбился, упав со скалы на каньоне в Ростовской области.

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#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цимлянское водохранилище#Соцсети#Происшествие в Ростовской области
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