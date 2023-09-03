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Правительство выделило 2,6 млрд руб на поддержку закрытого аэропорта Платов в Ростове

На поддержку закрытого уже полтора года Платова в Ростове направили миллионы рублей

3 сентября 2023, 08:44
Фото: 1MI
Правительство выделило 2,6 млрд руб на поддержку закрытого аэропорта Платов в Ростове
Правительство России выделило 2,6 миллиарда рублей на поддержку закрытых на юге страны аэропортов, в том числе Платова в Ростове, сообщается в Telegram-канале кабмина.

Правительство России в очередной раз выделило деньги на поддержку аэропортов, закрытых из-за спецоперации. Речь идет о воздушных гаванях в Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Курсе, Воронеже и Симферополе. Получит деньги от правительства и ростовский аэропорт Платов. Общая сумма выделенных средств превысит 2,6 миллиарда рублей.

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Деньги пойдут на частичную компенсацию операционных расходов. В мае этого года на эти же цели из резервного фонда правительства уже направляли почти 2,5 миллиарда рублей.

Ранее гендиректор компании «Аэропорты регионов» объявил, когда возобновят рейсы из Платова в Ростове.

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