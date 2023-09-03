На поддержку закрытого уже полтора года Платова в Ростове направили миллионы рублей

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Правительство России в очередной раз выделило деньги на поддержку аэропортов, закрытых из-за спецоперации. Речь идет о воздушных гаванях в Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Курсе, Воронеже и Симферополе. Получит деньги от правительства и ростовский аэропорт Платов. Общая сумма выделенных средств превысит 2,6 миллиарда рублей.
Деньги пойдут на частичную компенсацию операционных расходов. В мае этого года на эти же цели из резервного фонда правительства уже направляли почти 2,5 миллиарда рублей.
Ранее гендиректор компании «Аэропорты регионов» объявил, когда возобновят рейсы из Платова в Ростове.