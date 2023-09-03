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Published Сегодня, 11:27

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Updated Сегодня, 11:30

Неизвестные пытались устроить поджог релейного шкафа под Ростовом-на-Дону

Неизвестные устроили диверсию на железной дороге под Ростовом

3 сентября 2023, 11:27
Фото: 1MI
Неизвестные пытались устроить поджог релейного шкафа под Ростовом-на-Дону
Неизвестные пытались поджечь поджог релейный шкаф под Ростовом-на-Дону, пишет SHOT.

В ночь на 1 сентября неизвестные пытались устроить поджог релейного шкафа под Ростовом. Их целью было оборудование возле перегона «Кизитеринка — Александровка».

Возгорание успели оперативно потушить, однако его зачинщики скрылись с места происшествия. График движения поездов в результате инциденте не менялся.

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Сейчас поджигателей ищут. Не исключено, что они могли действовать по наводке. SHOT пишет о возбуждении двух уголовных тел по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Террористический акт».

Однако официальной информации об этом не поступало. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее неизвестные устроили поджог возле перегона «Хапры — Ростов-Западный».

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