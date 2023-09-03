Неизвестные устроили диверсию на железной дороге под Ростовом

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
В ночь на 1 сентября неизвестные пытались устроить поджог релейного шкафа под Ростовом. Их целью было оборудование возле перегона «Кизитеринка — Александровка».
Возгорание успели оперативно потушить, однако его зачинщики скрылись с места происшествия. График движения поездов в результате инциденте не менялся.
Сейчас поджигателей ищут. Не исключено, что они могли действовать по наводке. SHOT пишет о возбуждении двух уголовных тел по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Террористический акт».
Однако официальной информации об этом не поступало. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее неизвестные устроили поджог возле перегона «Хапры — Ростов-Западный».