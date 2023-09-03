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Published Сегодня, 18:53

Modified Сегодня, 18:55

Updated Сегодня, 18:55

Останки самолета ИЛ-2 времен Великой Отечественной войны нашли в Ростовской области

Останки самолета ИЛ-2 времен ВОВ нашли поисковики в Ростовской области

3 сентября 2023, 18:53
Фото: "Миус-Фронт"
Останки самолета ИЛ-2 времен Великой Отечественной войны нашли в Ростовской области
Останки самолета ИЛ-2 времен Великой Отечественной войны нашли в Ростовской области, сообщили поисковики из движения «Миус-Фронт».

Поисковики каменского отряда «Память» нашли в Ростовской области части штурмовика ИЛ-2. Он разбился здесь еще в годы Великой Отечественной войны. Поисковики достают останки самолета по частям.

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Они надеются, что номерные детали ИЛ-2 позволят впоследствии установить судьбу разбившегося экипажа. Таким образом, нынешние поколения узнают о подвиге летчиков, защищавших Ростовскую область.

Ранее немецкую фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны нашли на территории Ростовской области.

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