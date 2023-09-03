Останки самолета ИЛ-2 времен ВОВ нашли поисковики в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:53
Published Сегодня, 18:53
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
Поисковики каменского отряда «Память» нашли в Ростовской области части штурмовика ИЛ-2. Он разбился здесь еще в годы Великой Отечественной войны. Поисковики достают останки самолета по частям.
Они надеются, что номерные детали ИЛ-2 позволят впоследствии установить судьбу разбившегося экипажа. Таким образом, нынешние поколения узнают о подвиге летчиков, защищавших Ростовскую область.
Ранее немецкую фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны нашли на территории Ростовской области.