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Published Сегодня, 17:29

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Кинологи и спасатели осматривают квартал в переулке Собором в Ростове

Полиция оцепила квартал в переулке Собором в Ростове вечером 3 сентября

3 сентября 2023, 17:29
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Кинологи и спасатели осматривают квартал в переулке Собором в Ростове
Кинологи и спасатели осматривают квартал в переулке Собором в Ростове, сообщают в соцсетях очевидцы.

Жители Ростова сообщили об оцеплении целого квартала в переулке Собором вечером 3 сентября. Перекрыт участок улицы от Серафимовича до Темерницкой. Там работают кинологи и спасатели. На месте также находятся представители правоохранительных органов.

В МВД города ситуацию пока никак официально не комментируют. По какой причине оцепили участок переулка, неизвестно.

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Информация о происшествии уточняется.

Ранее в Ростове дом в переулке Беломорском оцепили из-за мужчины, стрелявшего по машинам из пистолета.

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