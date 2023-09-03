Полиция оцепила квартал в переулке Собором в Ростове вечером 3 сентября

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Жители Ростова сообщили об оцеплении целого квартала в переулке Собором вечером 3 сентября. Перекрыт участок улицы от Серафимовича до Темерницкой. Там работают кинологи и спасатели. На месте также находятся представители правоохранительных органов.
В МВД города ситуацию пока никак официально не комментируют. По какой причине оцепили участок переулка, неизвестно.
Информация о происшествии уточняется.
Ранее в Ростове дом в переулке Беломорском оцепили из-за мужчины, стрелявшего по машинам из пистолета.