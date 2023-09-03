Появилось видео с места ДТП в Ростовской области с четырьмя трупами в сгоревшем авто

Жуткое ДТП произошло на трассе «Зимовники — Волгодонск» в Ростовской области 3 сентября. Там легковушка влетела в фуру. Удар спровоцировал возгорание машины. В результате инцидента, по словам очевидцев, погибли четыре человека.