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Published Сегодня, 16:57

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Updated Сегодня, 16:59

Четыре человека погибли в ДТП с загоревшейся машиной в Ростовской области

Появилось видео с места ДТП в Ростовской области с четырьмя трупами в сгоревшем авто

3 сентября 2023, 16:57
Фото: pxhere.com
Четыре человека погибли в ДТП с загоревшейся машиной в Ростовской области
Четыре человека погибли в ДТП с загоревшейся машиной в Ростовской области, сообщают очевидцы.

Жуткое ДТП произошло на трассе «Зимовники — Волгодонск» в Ростовской области 3 сентября. Там легковушка влетела в фуру. Удар спровоцировал возгорание машины. В результате инцидента, по словам очевидцев, погибли четыре человека.

На кадрах с места событий видно, что трасса усеяна обломками машин, сгоревшая легковушка напоминает груду металла. На месте также работают экстренные службы.

Четыре человека погибли в ДТП с загоревшейся машиной в Ростовской области
Видео: pxhere.com

В ГИБДД обстоятельства смертельной аварии пока никак не комментируют. Информация уточняется.

Ранее ребенок отвлек водителя и спровоцировал ДТП с пострадавшими в Ростовской области.

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