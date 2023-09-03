Появилось видео с места ДТП в Ростовской области с четырьмя трупами в сгоревшем авто

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Жуткое ДТП произошло на трассе «Зимовники — Волгодонск» в Ростовской области 3 сентября. Там легковушка влетела в фуру. Удар спровоцировал возгорание машины. В результате инцидента, по словам очевидцев, погибли четыре человека.
На кадрах с места событий видно, что трасса усеяна обломками машин, сгоревшая легковушка напоминает груду металла. На месте также работают экстренные службы.
В ГИБДД обстоятельства смертельной аварии пока никак не комментируют. Информация уточняется.
Ранее ребенок отвлек водителя и спровоцировал ДТП с пострадавшими в Ростовской области.