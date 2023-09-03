rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Появилось видео с места страшного ДТП под Ростовом, где погиб 15-летний подросток

Появилось видео с места страшного ДТП под Ростовом, где погиб 15-летний подросток

3 сентября 2023, 06:26
Фото: 1MI
Появилось видео с места страшного ДТП под Ростовом, где погиб 15-летний подросток
Видео, на котором показаны кадры с места смертельной аварии, произошедшей недалеко от аэропорта Платов, распространяют в соцсетях.

Напомним, вечером 1 сентября произошло ДТП на трассе М-4 «Дон». По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика. Он не справился с управлением и влетел в микроавтобус.

В последнем были пассажиры, которые получили различные травмы. Одним из них был подросток, который умер до приезда медиков.

Видео с места страшного ДТП под Ростовом
Видео: тг-канал "Это Ростов"
Ребенок погиб в ДТП с перевернутым автомобилем в Ростовской области
Узнать подробнее

На кадрах виден грузовик, который стоит у обочины. При этом сбитый им микроавтобус «Мерседес Бенц» стоит неподалеку.

Вещи из автомобиля разбросаны по всей дороге. Его задняя часть смята. Рядом с машиной стоит карета скорой помощи.

Читайте также:
В Волгодонске ребёнок на самокате попал под «Газель»В ГИБДД раскрыли подробности смертельной аварии в Ростовской области с 8 жертвами«Два смертельных ДТП»: почему водители электросамокатов создают аварии на Кубани
#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Страшное ДТП#ДТП с подростком#Смертельное ДТП#Смертельное ДТП в Ростовской области#ДТП с ребенком
Подпишитесь
На Дону страдают от кровососущих и мусора, а ростовчане теряют деньги из-за госизмены
Вчера, 19:48
Комары или дым: горожан удивило кольцо неизвестного происхождения в небе над Ростовом
Вчера, 17:08
Жительница Таганрога заявила на своего попутчика в электричке за критику СВО
Вчера, 15:22
Эксперты рассказали жителям Ростовской области, как застраховать жилье от атак БПЛА
Вчера, 14:42
В Ростовской области жители поселка заблокировали дорогу к нелегальной свалке
Вчера, 13:49
В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату на школьников
1 сентября, 13:01