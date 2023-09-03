Появилось видео с места страшного ДТП под Ростовом, где погиб 15-летний подросток

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Напомним, вечером 1 сентября произошло ДТП на трассе М-4 «Дон». По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика. Он не справился с управлением и влетел в микроавтобус.
В последнем были пассажиры, которые получили различные травмы. Одним из них был подросток, который умер до приезда медиков.
На кадрах виден грузовик, который стоит у обочины. При этом сбитый им микроавтобус «Мерседес Бенц» стоит неподалеку.
Вещи из автомобиля разбросаны по всей дороге. Его задняя часть смята. Рядом с машиной стоит карета скорой помощи.