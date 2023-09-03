Пожарные искали закатанные в асфальт люки, чтобы потушить пожар на Северном в Ростове

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:49
Утром 3 сентября пожар произошел на улице Патканяна в Ростове. Там загорелся частный дом. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В тушении задействовали 22 спасателя и шесть единиц техники. К настоящему часу пожар ликвидирован.
В соцсетях горожане сообщили, что для тушения огня спасателям были нужны люки, однако те оказались закатаны в асфальт. Местные жители переживают, что в случае другой экстренной ситуации ликвидировать пожар оперативно спасатели не смогут.