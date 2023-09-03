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Published Сегодня, 09:47

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Updated Сегодня, 09:49

Пожар произошел на Северном в Ростове в частном доме

Пожарные искали закатанные в асфальт люки, чтобы потушить пожар на Северном в Ростове

3 сентября 2023, 09:47
Фото: 1MI
Пожар произошел на Северном в Ростове в частном доме
Пожар произошел на Северном в Ростове в частном доме, рассказали в МЧС.

Утром 3 сентября пожар произошел на улице Патканяна в Ростове. Там загорелся частный дом. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В тушении задействовали 22 спасателя и шесть единиц техники. К настоящему часу пожар ликвидирован.

Пожар произошел на Северном в Ростове в частном доме
Видео: 1MI

В соцсетях горожане сообщили, что для тушения огня спасателям были нужны люки, однако те оказались закатаны в асфальт. Местные жители переживают, что в случае другой экстренной ситуации ликвидировать пожар оперативно спасатели не смогут.

Пожар произошел на Северном в Ростове в частном доме
Видео: 1MI

Напомним, вчера пожаре на лодочной станции в Ростове пострадал один человек.

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