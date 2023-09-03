Праздновать День города в Таганроге начали на десять дней раньше

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В Таганроге на десять дней раньше начали праздновать День города. В этом году приморский город отмечает 325 лет со дня своего основания. К круглой дате приурочено множество мероприятий.
Так, в Приморском парке Таганрога состоялся фестиваль спорта с показательными выступлениями спортсменов. В парке имени 300-летия города организовали другой фестиваль, он был посвящен уличным играм. На улице Петровской развернули «Арт-бульвар», где работали более 20 музыкальных, литературных, художественных площадок, там же была представлена выставка-презентация «Таганрог производственный».
С Днем города Таганрог успели поздравить губернатор Василий Голубев, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и вице-премьер Марат Хуснуллин.
Ранее RostovGazeta рассказала о подготовке Ростова к предстоящему Дню города.