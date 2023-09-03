rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

День города празднуют в Таганроге

Праздновать День города в Таганроге начали на десять дней раньше

3 сентября 2023, 09:19
Фото: Правительство Ростовской области
День города празднуют в Таганроге
На десять дней раньше стартовали праздничные мероприятия в честь Дня города в Таганроге, рассказали в местной администрации.

В Таганроге на десять дней раньше начали праздновать День города. В этом году приморский город отмечает 325 лет со дня своего основания. К круглой дате приурочено множество мероприятий.

Так, в Приморском парке Таганрога состоялся фестиваль спорта с показательными выступлениями спортсменов. В парке имени 300-летия города организовали другой фестиваль, он был посвящен уличным играм. На улице Петровской развернули «Арт-бульвар», где работали более 20 музыкальных, литературных, художественных площадок, там же была представлена выставка-презентация «Таганрог производственный».

День города в ТаганрогеДень города в Таганроге
День города в ТаганрогеДень города в Таганроге
День города в ТаганрогеДень города в Таганроге
День города в Таганроге
Фото: Правительство Ростовской области

С Днем города Таганрог успели поздравить губернатор Василий Голубев, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее RostovGazeta рассказала о подготовке Ростова к предстоящему Дню города.

Читайте также:
В Таганроге в День города по улицам проедет театральный трамвайЦентр Ростова перекроют в День города 16 сентябряВ Ростове бюджет на покупку украшений ко Дню города урезали в 10 раз
#Общество#Город#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Голубев#Валентина Матвиенко#Праздники в Ростовской области#Ростов#Василий Голубев#Губернатор Голубев#День города в Таганроге
Подпишитесь
На Дону страдают от кровососущих и мусора, а ростовчане теряют деньги из-за госизмены
Вчера, 19:48
Комары или дым: горожан удивило кольцо неизвестного происхождения в небе над Ростовом
Вчера, 17:08
Жительница Таганрога заявила на своего попутчика в электричке за критику СВО
Вчера, 15:22
Эксперты рассказали жителям Ростовской области, как застраховать жилье от атак БПЛА
Вчера, 14:42
В Ростовской области жители поселка заблокировали дорогу к нелегальной свалке
Вчера, 13:49
В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату на школьников
1 сентября, 13:01