Праздновать День города в Таганроге начали на десять дней раньше

Так, в Приморском парке Таганрога состоялся фестиваль спорта с показательными выступлениями спортсменов. В парке имени 300-летия города организовали другой фестиваль, он был посвящен уличным играм. На улице Петровской развернули «Арт-бульвар», где работали более 20 музыкальных, литературных, художественных площадок, там же была представлена выставка-презентация «Таганрог производственный».