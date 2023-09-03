Ребенок отвлек водителя и спровоцировал ДТП с пострадавшими в Ростовской области

Вечером 2 сентября ДТП произошло на трассе «Матвеев-Курган — Большекрепинская — Родионово-Несветайская». Там 53-летний водитель Hyundai Solaris во время движения отвлекся на сидящего сзади ребенка, из-за чего выехал на встречную полосу, а затем слетел с дороги в кювет, где врезался в дерево. Удар был настолько сильным, что капот машины превратился в груду металла.