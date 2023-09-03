Ребенок отвлек водителя и спровоцировал ДТП с пострадавшими в Ростовской области

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Published Сегодня, 08:45
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Вечером 2 сентября ДТП произошло на трассе «Матвеев-Курган — Большекрепинская — Родионово-Несветайская». Там 53-летний водитель Hyundai Solaris во время движения отвлекся на сидящего сзади ребенка, из-за чего выехал на встречную полосу, а затем слетел с дороги в кювет, где врезался в дерево. Удар был настолько сильным, что капот машины превратился в груду металла.
К счастью, в аварии никто не погиб. Однако сам водитель, его 50-летний пассажир и 6-летний ребенок получили травмы.
В ГИБДД водителей призвали быть внимательней на дорогах и не отвлекаться во время движения.
Ранее ребенок погиб в ДТП с перевернутым автомобилем в Ростовской области.