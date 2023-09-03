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ДТП с тремя пострадавшими произошло в Ростовской области накануне

Ребенок отвлек водителя и спровоцировал ДТП с пострадавшими в Ростовской области

3 сентября 2023, 08:45
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
ДТП с тремя пострадавшими произошло в Ростовской области накануне
ДТП с тремя пострадавшими произошло в Ростовской области накануне, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером 2 сентября ДТП произошло на трассе «Матвеев-Курган — Большекрепинская — Родионово-Несветайская». Там 53-летний водитель Hyundai Solaris во время движения отвлекся на сидящего сзади ребенка, из-за чего выехал на встречную полосу, а затем слетел с дороги в кювет, где врезался в дерево. Удар был настолько сильным, что капот машины превратился в груду металла.

К счастью, в аварии никто не погиб. Однако сам водитель, его 50-летний пассажир и 6-летний ребенок получили травмы.

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В ГИБДД водителей призвали быть внимательней на дорогах и не отвлекаться во время движения.

Ранее ребенок погиб в ДТП с перевернутым автомобилем в Ростовской области.

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