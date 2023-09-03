Ребенок погиб в ДТП с перевернутым автомобилем в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
ДТП произошло накануне вечером на трассе «Котельниково — Песчанокопский». Иномарка оказалась на правой обочине, а затем опрокинулась в кювет. За ее рулем был 36-летний водитель.
В машине в момент аварии был 13-летний подросток, который получил различные травмы. Прибывшие на место медики забрали его в больницу. Однако ребенок умер в машине скорой помощи на пути туда.
Также в перевернувшемся автомобиле были 35-летний и 61-летний пассажиры. Им потребовалась госпитализация.
Ранее стало известно, что на пути к аэропорту Платов на трассе М-4 «Дон» травмы несовместимые с жизнью получил подросток. Известно, что погибший находился в микроавтобусе, в который врезался грузовик.