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Ребенок погиб в ДТП с перевернутым автомобилем в Ростовской области

Ребенок погиб в ДТП с перевернутым автомобилем в Ростовской области

3 сентября 2023, 05:29
Фото: ГИБДД
Ребенок погиб в ДТП с перевернутым автомобилем в Ростовской области
В Ростовской области произошла авария, в результате которой погиб один ребенок и пострадали двое человек, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

ДТП произошло накануне вечером на трассе «Котельниково — Песчанокопский». Иномарка оказалась на правой обочине, а затем опрокинулась в кювет. За ее рулем был 36-летний водитель.

В машине в момент аварии был 13-летний подросток, который получил различные травмы. Прибывшие на место медики забрали его в больницу. Однако ребенок умер в машине скорой помощи на пути туда.

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Также в перевернувшемся автомобиле были 35-летний и 61-летний пассажиры. Им потребовалась госпитализация.

Ранее стало известно, что на пути к аэропорту Платов на трассе М-4 «Дон» травмы несовместимые с жизнью получил подросток. Известно, что погибший находился в микроавтобусе, в который врезался грузовик.

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