rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Доброволец мог умереть в результате побоев в военной части в Ростовской области

Родственники заявили о смерти добровольца от побоев в Ростовской области

3 сентября 2023, 11:02
Фото: 1MI
Доброволец мог умереть в результате побоев в военной части в Ростовской области
Доброволец мог умереть в результате побоев в военной части в Ростовской области, об этом его родственники рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Родственники 48-летнего Михаила Пичугина из Свердловской области заявили о его гибели в результате избиения в военной части в Ростовской области. Мужчина в июне этого года заключил контракт с Минобороны на два года. В Ростовской области он оказался в пункте временного размещения. Оттуда он звонил родным и якобы жаловался на побои, показывал свои синяки.

Канал передает, что, дескать, мужчину избили 21 августа, Пичугина и сослуживца наказали за то, что они отправились на речку, взяв с собой еду и алкоголь. На следующий день Михаил на связь с родственниками не вышел, а 23 августа его госпитализировали. Однако спасти жизнь добровольца врачи не смогли. Сейчас его тело находится в морге города Миллерово.

Родственники жалуются, что руководство части даже не сообщило им о гибели Михаила. Новость об этом они узнали от сослуживцев. В морге брату Пичугина сказали, что тот, вероятно, умер от черепно-мозговой травмы. При этом на теле погибшего могут быть следы побоев и наручников.

Раненый мобилизованный с обожженными руками пропал из ростовского госпиталя
Узнать подробнее

Отдать тело родственникам в морге отказываются, так как ждут соответствующее разрешение от командования. Родственники полагают, что оно специально затягивает процесс, чтобы «спустить дело на тормозах».

Официально гибель Михаила Минобороны не комментировало. Информация об инциденте проверяется.

Ранее раненый на СВО ростовский танкист остался без компенсации после увольнения.

Читайте также:
Раненый на СВО ростовский танкист остался без компенсации после увольненияВ Ростове-на-Дону назвали подробности побега из госпиталя раненого военнослужащегоРостовскому госпиталю внесли представление из-за проблем со справками бойцов СВО
#Общество#Происшествия#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Миллерово#Происшествие#Соцсети#Ростов#18+
Подпишитесь
На Дону страдают от кровососущих и мусора, а ростовчане теряют деньги из-за госизмены
Вчера, 19:48
Комары или дым: горожан удивило кольцо неизвестного происхождения в небе над Ростовом
Вчера, 17:08
Жительница Таганрога заявила на своего попутчика в электричке за критику СВО
Вчера, 15:22
Эксперты рассказали жителям Ростовской области, как застраховать жилье от атак БПЛА
Вчера, 14:42
В Ростовской области жители поселка заблокировали дорогу к нелегальной свалке
Вчера, 13:49
В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату на школьников
1 сентября, 13:01