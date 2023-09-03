Родственники заявили о смерти добровольца от побоев в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Родственники 48-летнего Михаила Пичугина из Свердловской области заявили о его гибели в результате избиения в военной части в Ростовской области. Мужчина в июне этого года заключил контракт с Минобороны на два года. В Ростовской области он оказался в пункте временного размещения. Оттуда он звонил родным и якобы жаловался на побои, показывал свои синяки.
Канал передает, что, дескать, мужчину избили 21 августа, Пичугина и сослуживца наказали за то, что они отправились на речку, взяв с собой еду и алкоголь. На следующий день Михаил на связь с родственниками не вышел, а 23 августа его госпитализировали. Однако спасти жизнь добровольца врачи не смогли. Сейчас его тело находится в морге города Миллерово.
Родственники жалуются, что руководство части даже не сообщило им о гибели Михаила. Новость об этом они узнали от сослуживцев. В морге брату Пичугина сказали, что тот, вероятно, умер от черепно-мозговой травмы. При этом на теле погибшего могут быть следы побоев и наручников.
Отдать тело родственникам в морге отказываются, так как ждут соответствующее разрешение от командования. Родственники полагают, что оно специально затягивает процесс, чтобы «спустить дело на тормозах».
Официально гибель Михаила Минобороны не комментировало. Информация об инциденте проверяется.
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