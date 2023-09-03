Родственники заявили о смерти добровольца от побоев в Ростовской области

Канал передает, что, дескать, мужчину избили 21 августа, Пичугина и сослуживца наказали за то, что они отправились на речку, взяв с собой еду и алкоголь. На следующий день Михаил на связь с родственниками не вышел, а 23 августа его госпитализировали. Однако спасти жизнь добровольца врачи не смогли. Сейчас его тело находится в морге города Миллерово.