Росстат заявил, что у жителей в Ростовской области резко выросли зарплаты

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
За первое полугодие 2023 года этот показатель в регионе составил 49,5 тысячи рублей. Годом ранее он был почти на 16% меньше.
Добавим, что в Южном федеральном округе среднемесячная зарплата также составила 49,5 тысячи рублей. В этом случае она выросла на 14%.
Жители Адыгеи в среднем получали 43 тысячи рублей, Кубани — 52 тысячи, Крыма — 44 тысячи, Калмыкии — 39 тысяч рублей.
Если брать данные в целом по стране, то среднемесячная зарплата составила около 70 тысяч рублей.
При этом ранее стало известно, что зарплату выше средней получают меньше 20% жителей Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.