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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:29

Росстат заявил, что у жителей в Ростовской области резко выросли зарплаты

Росстат заявил, что у жителей в Ростовской области резко выросли зарплаты

3 сентября 2023, 07:27
Фото: 1MI
В Ростовской области за год среднемесячная начисленная зарплата увеличилась на 15,8%, следует из данных Росстата.

За первое полугодие 2023 года этот показатель в регионе составил 49,5 тысячи рублей. Годом ранее он был почти на 16% меньше.

Добавим, что в Южном федеральном округе среднемесячная зарплата также составила 49,5 тысячи рублей. В этом случае она выросла на 14%.

Жители Адыгеи в среднем получали 43 тысячи рублей, Кубани — 52 тысячи, Крыма — 44 тысячи, Калмыкии — 39 тысяч рублей.

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Если брать данные в целом по стране, то среднемесячная зарплата составила около 70 тысяч рублей.

При этом ранее стало известно, что зарплату выше средней получают меньше 20% жителей Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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