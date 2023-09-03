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Published Сегодня, 07:44

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Ростовчане пожаловались на глубокие ямы на дороге в поселке Орджоникидзе

Ростовчане пожаловались на убитую дорогу в поселке Орджоникидзе

3 сентября 2023, 07:44
Фото: 1MI
Ростовчане пожаловались на глубокие ямы на дороге в поселке Орджоникидзе
Глубокие ямы образовались на дороге в одном из населенных пунктов Первомайского района Ростовской области, сообщают очевидцы в соцсетях.

На видео, которое разместили местные жители, показан выезд с улицы Можайской на улицу Российскую в поселке Орджоникидзе. Дорога там попросту отсутствует. Машины проваливаются в огромные ямы, глубину которых нельзя оценить из-за прошедшего накануне дождя.

Ростовчане пожаловались на глубокие ямы на дороге в поселке Орджоникидзе
Видео: 1MI
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«По сорок сантиметров глубина ям», — поясняет голос на видео.

Очевидец сообщает, что дороги не ремонтируются уже несколько лет. Он призывает власти Первомайского района взглянуть на то, в каком состоянии находится этот участок проезжей части.

Ранее в Каменске-Шахтинском маршрутка наполовину провалилась в огромную яму. Полностью уйти под землю машине удалось за счет радиаторной решетки, которая зацепилась за край асфальта.

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