Ростовчане пожаловались на убитую дорогу в поселке Орджоникидзе

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
На видео, которое разместили местные жители, показан выезд с улицы Можайской на улицу Российскую в поселке Орджоникидзе. Дорога там попросту отсутствует. Машины проваливаются в огромные ямы, глубину которых нельзя оценить из-за прошедшего накануне дождя.
«По сорок сантиметров глубина ям», — поясняет голос на видео.
Очевидец сообщает, что дороги не ремонтируются уже несколько лет. Он призывает власти Первомайского района взглянуть на то, в каком состоянии находится этот участок проезжей части.
Ранее в Каменске-Шахтинском маршрутка наполовину провалилась в огромную яму. Полностью уйти под землю машине удалось за счет радиаторной решетки, которая зацепилась за край асфальта.