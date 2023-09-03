rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:59

Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Баста признался, что потратил на покупку квартиры 40 миллионов рублей

Ростовчанин Баста купил квартиру за 40 миллионов рублей

3 сентября 2023, 15:59
Фото: wikipedia.org
Баста признался, что потратил на покупку квартиры 40 миллионов рублей
Уроженец Ростова-на-Дону, музыкант Баста признался, что потратил на покупку квартиры 40 миллионов рублей, новостью он поделился в интервью одному из YouTube-каналов.

Ростовчанин Баста рассказал, что потратил на покупку своей квартиры порядка 40 миллионов рублей. Жилье он приобретал в Москве у застройщика. Площадь квартиры составляет 200 квадратных метров, она состоит из пяти комнат.

«Никакой был»: жена известного футболиста не довольна выступлением ростовчанина Басты
Узнать подробнее

Музыкант добавил, что ремонтом занималась его жена Елена. Она же заказала в квартиру паркет из Италии. Баста добавил, что очень переживал перед покупкой квартиры, так как не был уверен, что осилит тяготы ремонта и обустройства.

Ранее ростовский рэпер Баста заявил, что мог не дожить до 20 лет.

Читайте также:
Ростовчанка Диброва показала округлившийся живот и ответила на слухи о беременностиРостовчанин Дибров назвал «живыми трупами» посетителей дешевых кафеРостовчанин Дибров рассказал, как над ним смеялись москвичи из-за южного акцента
#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Новости шоу-бизнеса#Ростовские знаменитости#Ростов
Подпишитесь
Ростовский митрополит заявил, что икона заставила ЧВК «Вагнер» покинуть город 24 июня
Сегодня, 12:57
Комары или дым: горожан удивило кольцо неизвестного происхождения в небе над Ростовом
Вчера, 17:08
Жительница Таганрога заявила на своего попутчика в электричке за критику СВО
Вчера, 15:22
Эксперты рассказали жителям Ростовской области, как застраховать жилье от атак БПЛА
Вчера, 14:42
В Ростовской области жители поселка заблокировали дорогу к нелегальной свалке
Вчера, 13:49
В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату на школьников
1 сентября, 13:01