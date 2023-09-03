Ростовчанин Баста купил квартиру за 40 миллионов рублей

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Ростовчанин Баста рассказал, что потратил на покупку своей квартиры порядка 40 миллионов рублей. Жилье он приобретал в Москве у застройщика. Площадь квартиры составляет 200 квадратных метров, она состоит из пяти комнат.
Музыкант добавил, что ремонтом занималась его жена Елена. Она же заказала в квартиру паркет из Италии. Баста добавил, что очень переживал перед покупкой квартиры, так как не был уверен, что осилит тяготы ремонта и обустройства.
Ранее ростовский рэпер Баста заявил, что мог не дожить до 20 лет.