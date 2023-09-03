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Митрополит Меркурий

Ростовский митрополит заявил, что икона заставила ЧВК «Вагнер» покинуть город 24 июня

3 сентября 2023, 12:57
Фото: Сайт Донской епархии
Митрополит Меркурий
Донская икона Божией Матери защитила Ростов во время мятежа ЧВК «Вагнер», заявил митрополит Меркурий в интервью «Дон ТР».

Донской митрополит Меркурий рассказал о сегодняшнем чествовании в Ростове Донской иконы Божией Матери. Он отметил сакральное значение иконы и важность ее почитания. Меркурий назвал икону чудотворной. Более того, быстрое окончание мятежа ЧВК «Вагнер» в Ростове митрополит также связал с заступничеством иконы.

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«После того, как был молебен отслужен у иконы, через несколько часов некоторые начали покидать пределы города Ростова, оставив город целым и невредимым», — подытожил Меркурий. — «То, что мы достаточно спокойно живем, мы тоже связываем с председательством Божией Матери наряду, конечно, с теми заботами, что прилагают наши военные».

Ранее митрополит Меркурий молитвами помог пострадавшим в результате падения ракеты в Таганроге.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Меркурий, Митрополит Ростовский и Новочеркасский (Иванов Игорь Владимирович)#Спецоперация#Таганрог#Митрополит Меркурий#РПЦ в Ростовской области#Ростов#Мятеж Пригожина: что произошло в Ростове 24 июня#Последствия мятежа
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