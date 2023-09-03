Ростовский митрополит заявил, что икона заставила ЧВК «Вагнер» покинуть город 24 июня

«После того, как был молебен отслужен у иконы, через несколько часов некоторые начали покидать пределы города Ростова, оставив город целым и невредимым», — подытожил Меркурий. — «То, что мы достаточно спокойно живем, мы тоже связываем с председательством Божией Матери наряду, конечно, с теми заботами, что прилагают наши военные».