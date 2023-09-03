Ростовский митрополит заявил, что икона заставила ЧВК «Вагнер» покинуть город 24 июня

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Донской митрополит Меркурий рассказал о сегодняшнем чествовании в Ростове Донской иконы Божией Матери. Он отметил сакральное значение иконы и важность ее почитания. Меркурий назвал икону чудотворной. Более того, быстрое окончание мятежа ЧВК «Вагнер» в Ростове митрополит также связал с заступничеством иконы.
«После того, как был молебен отслужен у иконы, через несколько часов некоторые начали покидать пределы города Ростова, оставив город целым и невредимым», — подытожил Меркурий. — «То, что мы достаточно спокойно живем, мы тоже связываем с председательством Божией Матери наряду, конечно, с теми заботами, что прилагают наши военные».
Ранее митрополит Меркурий молитвами помог пострадавшим в результате падения ракеты в Таганроге.