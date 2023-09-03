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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Осенью рыба в Ростовской области становится активнее,

Рыбак рассказал об особенностях осенней рыбалки в Ростовской области в 2023 году

3 сентября 2023, 12:52
Фото: 1MI
Осенью рыба в Ростовской области становится активнее,
Осенью рыба в Ростовской области становится активнее, заявил рыбак Андрей Быстров.

В Ростовской области начался сезон осенней рыбалки. Рыбак со стажем Андрей Быстров рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что в сентябре вода начинается охлаждаться, а потому рыба ведет себя активнее.

Лучшим местом для осенней рыбалки он назвал Цимлянское водохранилище, реку Большая Куберле и судоходный канал в Волгодонске. Рыбачить на Маныче Быстров не рекомендует из-за большого скопления людей.

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Также эксперт посоветовал осенью на рыбалку надевать одежду неярких цветов, потому что вода становится более прозрачной. Также большого улова не стоит ждать, если ловить рыбу в местах, где отдыхают шумные компании.

Ранее в Ростовской области из реки Койсуг выловили аномально огромные креветки.

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