Рыбак рассказал об особенностях осенней рыбалки в Ростовской области в 2023 году

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
В Ростовской области начался сезон осенней рыбалки. Рыбак со стажем Андрей Быстров рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что в сентябре вода начинается охлаждаться, а потому рыба ведет себя активнее.
Лучшим местом для осенней рыбалки он назвал Цимлянское водохранилище, реку Большая Куберле и судоходный канал в Волгодонске. Рыбачить на Маныче Быстров не рекомендует из-за большого скопления людей.
Также эксперт посоветовал осенью на рыбалку надевать одежду неярких цветов, потому что вода становится более прозрачной. Также большого улова не стоит ждать, если ловить рыбу в местах, где отдыхают шумные компании.
Ранее в Ростовской области из реки Койсуг выловили аномально огромные креветки.