Стала известна причина ДТП с четырьмя сгоревшими заживо в Ростовской области

Трагическое ДТП произошло сегодня в Ростовской области на трассе «Зимовники — Волгодонск». Там Renault Logan, по предварительной информации, потерял управление и вылетел под фуру, которая перевернулась. Иномарка загорелась, и все находившиеся внутри люди, водители и три пассажира, погибли. Водитель фуры не пострадал.