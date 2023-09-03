Стала известна причина ДТП с четырьмя сгоревшими заживо в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
Трагическое ДТП произошло сегодня в Ростовской области на трассе «Зимовники — Волгодонск». Там Renault Logan, по предварительной информации, потерял управление и вылетел под фуру, которая перевернулась. Иномарка загорелась, и все находившиеся внутри люди, водители и три пассажира, погибли. Водитель фуры не пострадал.
На кадрах с места аварии видны обломки машин, а также сгоревший корпус Renault. Экстренные службы устраняют последствия ДТП.
В ГИБДД и МВД обстоятельства аварии официально не комментировали.
Ранее появилось видео с места ДТП в Ростовской области с четырьмя сгоревшими авто.