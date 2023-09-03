rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:30

Published Сегодня, 17:30

Modified Сегодня, 17:32

Updated Сегодня, 17:32

Четыре человека погибли в ДТП с иномаркой и фурой в Ростовской области

Стала известна причина ДТП с четырьмя сгоревшими заживо в Ростовской области

3 сентября 2023, 17:30
Фото: 1MI
Четыре человека погибли в ДТП с иномаркой и фурой в Ростовской области
Четыре человека погибли в ДТП с иномаркой и фурой в Ростовской области, сообщают в соцсетях очевидцы.

Трагическое ДТП произошло сегодня в Ростовской области на трассе «Зимовники — Волгодонск». Там Renault Logan, по предварительной информации, потерял управление и вылетел под фуру, которая перевернулась. Иномарка загорелась, и все находившиеся внутри люди, водители и три пассажира, погибли. Водитель фуры не пострадал.

На кадрах с места аварии видны обломки машин, а также сгоревший корпус Renault. Экстренные службы устраняют последствия ДТП.

Троих 18-летних друзей, погибших в ДТП с каршерингом, похоронили под Ростовом
Узнать подробнее

В ГИБДД и МВД обстоятельства аварии официально не комментировали.

Ранее появилось видео с места ДТП в Ростовской области с четырьмя сгоревшими авто.

Читайте также:
Четыре человека сгорели в машине в ДТП в Ростовской областиСтали известны подробности страшного ДТП с тремя погибшими в Ростовской областиПоявилось видео с места ДТП в Ростовской области с четырьмя трупами в сгоревшем авто
#Происшествия#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествие#Соцсети#ДТП в Ростовской области#18+#Смертельное ДТП в Ростовской области#Крупные ДТП в Ростовской области
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области боятся биометрии и пересаживаются на «Нивы»
Сегодня, 15:12
Жители Ростова потребовали запретить электросамокаты
Сегодня, 14:35
Появилось видео с места ДТП в Ростовской области с четырьмя трупами в сгоревшем авто
Сегодня, 16:57
Полиция оцепила квартал в переулке Собором в Ростове вечером 3 сентября
Сегодня, 17:29
В полиции прокомментировали нападение с травматом на бойца СВО в Ростовской области
Сегодня, 18:15
В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату на школьников
1 сентября, 13:01