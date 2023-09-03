Стали известны подробности диверсии на железной дороге под Ростовом

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
В ночь на 1 сентября неизвестные пытались устроить поджог релейного шкафа в Аксайском районе. Целью злоумышленников было оборудование возле перегона «Кизитеринка — Александровка».
Устроив поджог, преступники скрылись. К счастью, возгорание быстро заметили и ликвидировали. На график движения поездов инцидент никак не повлиял.
Сейчас правоохранительные органы разыскивают зачинщиков поджога. Возможно, они действовали по наводке и за определенную плату. SHOT пишет о возбуждении по факту инцидента двух уголовных тел по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Террористический акт».
Официальной информации об этом пока не поступало. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее неизвестные устроили поджог возле перегона «Хапры — Ростов-Западный».