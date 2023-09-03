rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Неизвестные пытались поджечь релейный шкаф под Ростовом-на-Дону

Стали известны подробности диверсии на железной дороге под Ростовом

3 сентября 2023, 13:29
Фото: 1MI
Неизвестные пытались поджечь релейный шкаф под Ростовом-на-Дону
Неизвестные пытались поджечь релейный шкаф под Ростовом-на-Дону, пишет SHOT.

В ночь на 1 сентября неизвестные пытались устроить поджог релейного шкафа в Аксайском районе. Целью злоумышленников было оборудование возле перегона «Кизитеринка — Александровка».

Устроив поджог, преступники скрылись. К счастью, возгорание быстро заметили и ликвидировали. На график движения поездов инцидент никак не повлиял.

Неизвестные устроили диверсию на железной дороге под Ростовом
Узнать подробнее

Сейчас правоохранительные органы разыскивают зачинщиков поджога. Возможно, они действовали по наводке и за определенную плату. SHOT пишет о возбуждении по факту инцидента двух уголовных тел по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Террористический акт».

Официальной информации об этом пока не поступало. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее неизвестные устроили поджог возле перегона «Хапры — Ростов-Западный».

Читайте также:
Жительница Таганрога заявила на своего попутчика в электричке за критику СВОНеизвестные устроили диверсию на железной дороге под Ростовом«Провокация и демшиза»: политолог объяснил, как ростовчан склоняли к диверсиям
#Происшествия#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Спецоперация#Полиция#Происшествие#Железная дорога#Соцсети#Диверсия#Последние новости Ростова на сегодня#Уголовное дело#18+
Подпишитесь
Ростовский митрополит заявил, что икона заставила ЧВК «Вагнер» покинуть город 24 июня
Сегодня, 12:57
Комары или дым: горожан удивило кольцо неизвестного происхождения в небе над Ростовом
Вчера, 17:08
Жительница Таганрога заявила на своего попутчика в электричке за критику СВО
Вчера, 15:22
Эксперты рассказали жителям Ростовской области, как застраховать жилье от атак БПЛА
Вчера, 14:42
В Ростовской области жители поселка заблокировали дорогу к нелегальной свалке
Вчера, 13:49
В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату на школьников
1 сентября, 13:01