Стали известны подробности диверсии на железной дороге под Ростовом

Сейчас правоохранительные органы разыскивают зачинщиков поджога. Возможно, они действовали по наводке и за определенную плату. SHOT пишет о возбуждении по факту инцидента двух уголовных тел по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Террористический акт».