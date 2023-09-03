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Published Сегодня, 15:16

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Updated Сегодня, 15:18

В Ростовской области состоялись похороны юноши и двух девушек, погибших в ДТП с каршерингом

Троих 18-летних друзей, погибших в ДТП с каршерингом, похоронили под Ростовом

3 сентября 2023, 15:16
Фото: Pxhere.com
В Ростовской области состоялись похороны юноши и двух девушек, погибших в ДТП с каршерингом
В Ростовской области состоялись похороны юноши и двух девушек, погибших в ДТП с каршерингом, пишут СМИ.

В Батайске похоронили троих 18-летний друзей — двух девушек и парня. Они погибли в ДТП на арендованной машине. Авто врезалось в кирпичный забор частного дома. Травмы в аварии получили еще двое молодых людей, находившихся в авто.

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Один из парней отпросился из больницы, чтобы проститься с погибшими друзьями. На похоронах также присутствовали родственники молодых людей, соседи и приятели. Они выразили свои соболезнования и рассказали о светлых воспоминаниях, связанных с погибшими, пишет «КП — Ростов-на-Дону».

Напомним, сегодня мотоциклист без прав вылетел с дороги в припаркованное авто и погиб в Ростове.

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