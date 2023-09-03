Троих 18-летних друзей, погибших в ДТП с каршерингом, похоронили под Ростовом

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
В Батайске похоронили троих 18-летний друзей — двух девушек и парня. Они погибли в ДТП на арендованной машине. Авто врезалось в кирпичный забор частного дома. Травмы в аварии получили еще двое молодых людей, находившихся в авто.
Один из парней отпросился из больницы, чтобы проститься с погибшими друзьями. На похоронах также присутствовали родственники молодых людей, соседи и приятели. Они выразили свои соболезнования и рассказали о светлых воспоминаниях, связанных с погибшими, пишет «КП — Ростов-на-Дону».
Напомним, сегодня мотоциклист без прав вылетел с дороги в припаркованное авто и погиб в Ростове.