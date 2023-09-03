Троих 18-летних друзей, погибших в ДТП с каршерингом, похоронили под Ростовом

Один из парней отпросился из больницы, чтобы проститься с погибшими друзьями. На похоронах также присутствовали родственники молодых людей, соседи и приятели. Они выразили свои соболезнования и рассказали о светлых воспоминаниях, связанных с погибшими, пишет «КП — Ростов-на-Дону».