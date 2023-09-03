В Батайске расстреляли из травмата участника спецоперации

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Участника спецоперации, вернувшегося с фронта, избили и ранили в Батайске. Военнослужащий вступил в словесный конфликт с неизвестными возле кафе «Клевер» в парке имени Ленина. Его оппоненты критиковали СВО и оскорбляли военного. Перепалка закончилась избиением и выстрелами из травматического пистолета. По словам военного, в него выпустили две обоймы.
Позже участника СВО госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи насчитали у него несколько пулевых ранений.
В МВД и Следкоме Ростовской области инцидент никак не комментируют. Подробности происшествия уточняются.
Ранее жительница Таганрога заявила на своего попутчика в электричке за критику СВО.