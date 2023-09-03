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Published Сегодня, 16:54

Modified Сегодня, 16:56

Updated Сегодня, 16:56

В Батайске избили и ранили из травмата участника СВО

В Батайске расстреляли из травмата участника спецоперации

3 сентября 2023, 16:54
Фото: Pxhere.com
В Батайске избили и ранили из травмата участника СВО
В Батайске неизвестные напали на участника спецоперации, в него несколько раз выстрелили из травматического пистолета, пишет URA.RU.

Участника спецоперации, вернувшегося с фронта, избили и ранили в Батайске. Военнослужащий вступил в словесный конфликт с неизвестными возле кафе «Клевер» в парке имени Ленина. Его оппоненты критиковали СВО и оскорбляли военного. Перепалка закончилась избиением и выстрелами из травматического пистолета. По словам военного, в него выпустили две обоймы.

Позже участника СВО госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи насчитали у него несколько пулевых ранений.

В ходе спецоперации пропал 28-летний ростовчанин Максим Попов
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В МВД и Следкоме Ростовской области инцидент никак не комментируют. Подробности происшествия уточняются.

Ранее жительница Таганрога заявила на своего попутчика в электричке за критику СВО.

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