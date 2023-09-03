В полиции прокомментировали нападение с травматом на бойца СВО в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
Неизвестный избил и расстрелял из травматического пистолета мужчину в Батайске. Инцидент произошел ночью 3 сентября рядом с кафе в парке имени Ленина. Перед этим оппоненты ругались. После избиения и выстрелов нападавший скрылся.
В полиции заявили, что от помощи врачей батайчанин отказался. Полицейские сейчас занимаются поисками и установлением личности нападавшего.
Ранее СМИ писали, что пострадавший — вернувшийся с фронта участник СВО, а нападавших было несколько. Спорить с военным они начали из-за критики спецоперации. Позже боец был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Врачи насчитали у него несколько пулевых ранений.