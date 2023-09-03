В полиции прокомментировали нападение с травматом на бойца СВО в Ростовской области

Ранее СМИ писали, что пострадавший — вернувшийся с фронта участник СВО, а нападавших было несколько. Спорить с военным они начали из-за критики спецоперации. Позже боец был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Врачи насчитали у него несколько пулевых ранений.