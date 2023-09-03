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Published Сегодня, 18:15

Modified Сегодня, 19:11

Updated Сегодня, 19:11

В полиции прокомментировали нападение с травматом на бойца СВО в Ростовской области

В полиции прокомментировали нападение с травматом на бойца СВО в Ростовской области

3 сентября 2023, 18:15
Фото: 1MI
В полиции прокомментировали нападение с травматом на бойца СВО в Ростовской области
Полиция разыскивает мужчину, стрелявшего из травматического пистолета в мужчину в Батайске, рассказали в МВД Ростовской области.

Неизвестный избил и расстрелял из травматического пистолета мужчину в Батайске. Инцидент произошел ночью 3 сентября рядом с кафе в парке имени Ленина. Перед этим оппоненты ругались. После избиения и выстрелов нападавший скрылся.

В Батайске расстреляли из травмата участника спецоперации
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В полиции заявили, что от помощи врачей батайчанин отказался. Полицейские сейчас занимаются поисками и установлением личности нападавшего.

Ранее СМИ писали, что пострадавший — вернувшийся с фронта участник СВО, а нападавших было несколько. Спорить с военным они начали из-за критики спецоперации. Позже боец был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Врачи насчитали у него несколько пулевых ранений.

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