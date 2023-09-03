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Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

В трех районах Ростовской области зафиксировали засуху

В трех районах Ростовской области зафиксировали засуху

3 сентября 2023, 06:08
Фото: 1MI
В трех районах Ростовской области зафиксировали засуху
В Боковском и Морозовском районах Ростовской области сохраняется почвенная засуха, а в Сальском районе — атмосферная, сообщили в бюллетене Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Подобные погодные явления, как отмечается в сообщении, оказывают негативное влияние на созревание урожая пропашных культур.

Стоит отметить, что на протяжении прошедшего августа в Ростовской области отмечалась повышенная пожароопасность. Причем в ряде регионов сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

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В ближайшие дни в Ростовской области будет дождливо. При этом температура воздуха будет достигать 29 градусов.

Напомним, аграрии рассказали, какое негативное влияние оказали жара и проливные ливни на некоторых видах сельскохозяйственных культур. В первую очередь от этого пострадал урожай кукурузы.

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#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Сельское хозяйство#Сельское хозяйство в Ростовской области#Засуха
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