В трех районах Ростовской области зафиксировали засуху

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Подобные погодные явления, как отмечается в сообщении, оказывают негативное влияние на созревание урожая пропашных культур.
Стоит отметить, что на протяжении прошедшего августа в Ростовской области отмечалась повышенная пожароопасность. Причем в ряде регионов сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5 класса.
В ближайшие дни в Ростовской области будет дождливо. При этом температура воздуха будет достигать 29 градусов.
Напомним, аграрии рассказали, какое негативное влияние оказали жара и проливные ливни на некоторых видах сельскохозяйственных культур. В первую очередь от этого пострадал урожай кукурузы.