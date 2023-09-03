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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Подавляющее большинство ростовчан выступают за полный запрет езды на электросамокатах

Жители Ростова потребовали запретить электросамокаты

3 сентября 2023, 14:35
Фото: 1MI
Подавляющее большинство ростовчан выступают за полный запрет езды на электросамокатах
Подавляющее большинство ростовчан выступают за полный запрет езды на электросамокатах, следует из опроса, проведенного RostovGazeta.

В Ростове продолжаются бурные споры о запрете электросамокатах. Езду на них ранее полностью ограничили власти Парижа. Некоторые ростовчане также просят запретить электросамокаты, так как они часто провоцируют аварии и травмируют пешеходов.

Как в Париже: ростовчане потребовали полностью запретить электросамокаты
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RostovGazeta провела опрос среди горожан, спросив об их отношении к электросамокатах. Выяснилось, что 87% опрошенных выступают за их полный запрет. Оставить же электросамокаты в городе попросили лишь 13% респондентов.

Также многие предложили ввести отдельный вид водительских прав для управления электросамокатами. Некоторые выступают за приравнивание электросамокатов к мопедам.

Ранее ростовский юрист рассказал о штрафах за превышение скорости на электросамокате.

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