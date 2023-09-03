Жители Ростова потребовали запретить электросамокаты

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
В Ростове продолжаются бурные споры о запрете электросамокатах. Езду на них ранее полностью ограничили власти Парижа. Некоторые ростовчане также просят запретить электросамокаты, так как они часто провоцируют аварии и травмируют пешеходов.
RostovGazeta провела опрос среди горожан, спросив об их отношении к электросамокатах. Выяснилось, что 87% опрошенных выступают за их полный запрет. Оставить же электросамокаты в городе попросили лишь 13% респондентов.
Также многие предложили ввести отдельный вид водительских прав для управления электросамокатами. Некоторые выступают за приравнивание электросамокатов к мопедам.
Ранее ростовский юрист рассказал о штрафах за превышение скорости на электросамокате.