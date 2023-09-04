Банк ДОМ. РФ в два раза увеличил ИЖС-ипотеку для россиян

Наиболее часто в этом году займы на индивидуальное жилстроительство оформляли жители Подмосковья. Общий размер кредитования в регионе составил 7,3 млрд рублей, что в 2,3 раза больше, чем в 2022 году. В тройку с самым высоким спросом на ИЖС-ипотеку также вошли Краснодарский край (3,5 млрд рублей, рост в 2 раза) и Ленобласть (2,7 млрд рублей, рост в 2,5 раза). Жители Татарстана оформили ипотеку на индивидуальное строительство жилого дома на общую сумму в 1,5 млрд рублей (рост в 2,5 раза), Новосибирской области — 1,2 млрд рублей (рост в 3 раза).