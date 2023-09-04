Банк ДОМ. РФ в два раза увеличил ИЖС-ипотеку для россиян

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Наиболее часто в этом году займы на индивидуальное жилстроительство оформляли жители Подмосковья. Общий размер кредитования в регионе составил 7,3 млрд рублей, что в 2,3 раза больше, чем в 2022 году. В тройку с самым высоким спросом на ИЖС-ипотеку также вошли Краснодарский край (3,5 млрд рублей, рост в 2 раза) и Ленобласть (2,7 млрд рублей, рост в 2,5 раза). Жители Татарстана оформили ипотеку на индивидуальное строительство жилого дома на общую сумму в 1,5 млрд рублей (рост в 2,5 раза), Новосибирской области — 1,2 млрд рублей (рост в 3 раза).
В топ-10 также вошли следующие регионы. Самарская область — 1,2 млрд рублей, рост в 3 раза. В Ростовской и Тюменской областях кредитование составило по 1,1 миллиарда рублей, а показатели роста — 3,6 и 2,7 раза соответственно. Клиенты из Челябинской области взяли кредиты в совокупности на 650 млн рублей (рост в 1,3 раза), Свердловской области — на 630 млн рублей, что в 1,4 раза больше, чем в прошлом году.
«ИЖС — один из наиболее быстрорастущих сегментов, ипотечный спрос на него стабильно высокий. Во многом он стимулируется поддержкой государства, а также усилиями банков, улучшающих свои продукты. Это повышает доступность индивидуального жилья в стране. В части ипотечных предпочтений клиентов отмечу рост „Семейной“ и ИТ-ипотеки. Ориентируясь на желание многих людей строить дома самостоятельно, в конце августа мы возобновили прием заявок на ИЖС хозспособом, за неделю принято более 200 заявок от потенциальных клиентов», — поделился Алексей Косяков, зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ.
По программе «Семейная ипотека» в этом году оформили займы 1800 семей, что составляет 40% от общего количества предоставленных Банком ДОМ.РФ льготных кредитов. Еще 1250 сделок было совершено по «Льготной программе с господдержкой» (27%). По ипотечной программе для ИТ-специалистов взяли кредит примерно пятьсот семей.