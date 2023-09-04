Банк ЗЕНИТ выдает автокредиты на срок более 7 лет

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В Банке ЗЕНИТ действуют программы автокредитования: «Новый автомобиль» и «Автомобиль с пробегом». Кредит выдается на покупку транспортного средства как иностранного, так и отечественного производства. По условиям максимальная сумма составляет 10 млн рублей, с первоначальным взносом от 0%.
Также в Банке ЗЕНИТ действуют специальные условия на новые автомобили китайских марок: Chery, Exeed, Omoda, Geely, Haval, Great Wall, Tank, FAW, DFM, JAC, Changan и GAC. Программа позволяет клиентам обновить свой автопарк на привлекательных условиях.
По итогам января-июля 2023 года Банк ЗЕНИТ выдал автокредитов на общую сумму 3,5 млрд рублей, что на 26% выше показателей прошлого года. Клиенты предпочитали покупать автомобили с пробегом корейской, японской и отечественной сборки.
Так, в ТОП-5 марок среди новых автомобилей вошли Lada, Chery, Hyundai, Kia и Renault. Среди автомобилей с пробегом популярностью пользовались Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen, и Nissan. Средний возраст транспортного средства — 10 лет. При этом клиентам доступны автомобили с пробегом возрастом до 23 лет на момент окончания действия договора.