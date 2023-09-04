Банк ЗЕНИТ выдает автокредиты на срок более 7 лет

Так, в ТОП-5 марок среди новых автомобилей вошли Lada, Chery, Hyundai, Kia и Renault. Среди автомобилей с пробегом популярностью пользовались Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen, и Nissan. Средний возраст транспортного средства — 10 лет. При этом клиентам доступны автомобили с пробегом возрастом до 23 лет на момент окончания действия договора.