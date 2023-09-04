Более половины горожан назвали Ростов бесперспективным для карьеры

С конца июля по 27 августа аналитики сервиса Superjob опросили жителей 20,5 тысячи жителей 37 городов с населением более 500 тысяч человек, чтобы выяснить, какие города они считают лучшими для развития своей карьеры. При этом в Москве и Санкт-Петербурге опросили по 1,5 тысячи человек, а в остальных городах — по 500 жителей.