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Более 50% горожан назвали Ростов бесперспективным для карьеры

Более половины горожан назвали Ростов бесперспективным для карьеры

4 сентября 2023, 10:09
Фото: pxhere.com
Более 50% горожан назвали Ростов бесперспективным для карьеры
Каждый второй житель исключил Ростов из списка городов, где можно построить успешную карьеру, об этом сообщили специалисты портала трудоустройства.

С конца июля по 27 августа аналитики сервиса Superjob опросили жителей 20,5 тысячи жителей 37 городов с населением более 500 тысяч человек, чтобы выяснить, какие города они считают лучшими для развития своей карьеры. При этом в Москве и Санкт-Петербурге опросили по 1,5 тысячи человек, а в остальных городах — по 500 жителей.

Результаты позволили выяснить, что 70% москвичей и 57% жителей Санкт-Петербурга считают свои города лучшими для строительства карьеры. А вот в остальных городах жители относятся к перспективам развития своей карьеры гораздо более скептично — даже в городах-миллионниках аналитикам не удалось набрать более 40% опрошенных, которые назвали бы свой город лучшим для продвижения по карьерной лестнице.

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В Ростове и вовсе 53% жителей сказали, что не видят перспектив для своей карьеры в родном городе, 19% не смогли дать точный ответ. В Краснодаре ситуация похожая, только там бесперспективным город называют 54% трудящихся.

При этом, для сравнения, еще в 2014 году свой город для развития карьеры называли лучшим 49% ростовчан и 63% жителей Краснодара.

Ранее стало известно, каких профессионалов не хватает на рынке труда в Ростовской области.

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