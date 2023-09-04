Более половины горожан назвали Ростов бесперспективным для карьеры

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
С конца июля по 27 августа аналитики сервиса Superjob опросили жителей 20,5 тысячи жителей 37 городов с населением более 500 тысяч человек, чтобы выяснить, какие города они считают лучшими для развития своей карьеры. При этом в Москве и Санкт-Петербурге опросили по 1,5 тысячи человек, а в остальных городах — по 500 жителей.
Результаты позволили выяснить, что 70% москвичей и 57% жителей Санкт-Петербурга считают свои города лучшими для строительства карьеры. А вот в остальных городах жители относятся к перспективам развития своей карьеры гораздо более скептично — даже в городах-миллионниках аналитикам не удалось набрать более 40% опрошенных, которые назвали бы свой город лучшим для продвижения по карьерной лестнице.
В Ростове и вовсе 53% жителей сказали, что не видят перспектив для своей карьеры в родном городе, 19% не смогли дать точный ответ. В Краснодаре ситуация похожая, только там бесперспективным город называют 54% трудящихся.
При этом, для сравнения, еще в 2014 году свой город для развития карьеры называли лучшим 49% ростовчан и 63% жителей Краснодара.
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