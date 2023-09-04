Братья из Ростовской области похищали и держали людей в рабстве

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
В Волгодонском районе расследуют уголовное дело в отношении Ивана и Федора Мунтьяновых. Им вменяют использование рабского труда. Следствие полагает, что с июля 2021 года по февраль 2023 года братья удерживали для подневольного труда двоих граждан.
Сейчас Мунтьяновым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Там они проведут, как минимум, два месяца. Защитники просили оставить братьев под домашним арестом, либо запретить им определенные действия. Однако суд эти ходатайства отклонил.
Ранее RostovGazeta рассказала, как жителей Ростовской области продавали в рабство за границу.