Буцаев: Ключевые игроки рынка обращения с ТКО соберутся на РЭФ-2023

Напомним: первый Российский экофорум провели ещё в 2021 году по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко. В этом году она будет одним из ключевых спикеров форума. Также ожидается участие главы Минприроды РФ Александра Козлова, представителей госаппарата, отраслевых специалистов и бизнесменов.