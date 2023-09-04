rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Буцаев: Ключевые игроки рынка обращения с ТКО соберутся на РЭФ-2023

Буцаев: Ключевые игроки рынка обращения с ТКО соберутся на РЭФ-2023

4 сентября 2023, 08:45
Фото: 1MI
С 8 по 11 октября в Москве пройдёт второй Российский экологический форум. В нём примут участие ключевые игроки сферы обращения с ТКО, представители СМИ, экологи и эксперты.

Организатор мероприятия — Российский экологический оператор — объявил о начале регистрации. Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что в 2023 году программу форума расширили дополнительными блоками. По словам Буцаева, это крупнейшее отраслевое событие, объединяющее ведущих игроков сферы обращения с твердыми коммунальными отходами, пишет 56orb.ru.

В этом году форум состоит из двух частей. На 9 октября запланирован молодёжный день, а основная деловая часть пройдёт 10 — 11 октября. Накануне, 8-го числа, состоится экологический велосипедный заезд. Зарегистрироваться на РЭФ-2023 можно на портале Российского экологического оператора.

Напомним: первый Российский экофорум провели ещё в 2021 году по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко. В этом году она будет одним из ключевых спикеров форума. Также ожидается участие главы Минприроды РФ Александра Козлова, представителей госаппарата, отраслевых специалистов и бизнесменов.

Подпишитесь
Строить Западную хорду в Ростовской области будет убыточная компания
Сегодня, 06:09
Экономист спрогнозировал подорожание хлеба в Ростовской области до 15%
Сегодня, 06:13
Стали известны подробности нападения в Батайске на участника СВО
Сегодня, 05:24
В Ростовской области в начале недели ожидаются дожди с 4 сентября
Сегодня, 04:58
Жители в Ростове-на-Дону назвали аномалией бурлящую воду в реке Дон
Сегодня, 04:42
ФК «Ростов» на своем поле проиграл «Динамо»
Вчера, 19:26