Буцаев: Ключевые игроки рынка обращения с ТКО соберутся на РЭФ-2023

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:45
Организатор мероприятия — Российский экологический оператор — объявил о начале регистрации. Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что в 2023 году программу форума расширили дополнительными блоками. По словам Буцаева, это крупнейшее отраслевое событие, объединяющее ведущих игроков сферы обращения с твердыми коммунальными отходами, пишет 56orb.ru.
В этом году форум состоит из двух частей. На 9 октября запланирован молодёжный день, а основная деловая часть пройдёт 10 — 11 октября. Накануне, 8-го числа, состоится экологический велосипедный заезд. Зарегистрироваться на РЭФ-2023 можно на портале Российского экологического оператора.
Напомним: первый Российский экофорум провели ещё в 2021 году по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко. В этом году она будет одним из ключевых спикеров форума. Также ожидается участие главы Минприроды РФ Александра Козлова, представителей госаппарата, отраслевых специалистов и бизнесменов.