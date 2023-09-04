Число погибших в страшной аварии в Ростовской области выросло до шести

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
В понедельник, 4 сентября, на дороге Таганрог — Покровское водитель ВАЗа не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу. Это привело к столкновению с «Ладой Приора».
Первоначально от регионального УГИБДД стало известно о том, что погибли пять человек и еще трое получили травмы. Однако теперь прокуратура сообщила, что количество жертв увеличилось шести.
«Организована проверка соблюдения требований федерального закона о безопасности дорожного движения. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования», — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Добавим, что по факту аварии возбудили уголовное дело.