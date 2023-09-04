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Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Число погибших в страшной аварии в Ростовской области выросло до шести

Число погибших в страшной аварии в Ростовской области выросло до шести

4 сентября 2023, 14:06
Фото: wikimedia.org
Число погибших в страшной аварии в Ростовской области выросло до шести
В Ростовской области погибли шесть человек после столкновения двух легковых автомобилей, сообщили в региональной прокуратуре.

В понедельник, 4 сентября, на дороге Таганрог — Покровское водитель ВАЗа не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу. Это привело к столкновению с «Ладой Приора».

Первоначально от регионального УГИБДД стало известно о том, что погибли пять человек и еще трое получили травмы. Однако теперь прокуратура сообщила, что количество жертв увеличилось шести.

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«Организована проверка соблюдения требований федерального закона о безопасности дорожного движения. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования», — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Добавим, что по факту аварии возбудили уголовное дело.

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