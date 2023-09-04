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Экономист рассказал, как Галицкому удалось попасть в топ-500 богатейших людей планеты

Экономист рассказал, как Галицкому удалось попасть в топ-500 богатейших людей планеты

4 сентября 2023, 08:56
Фото: Midjourney
Экономист рассказал, как Галицкому удалось попасть в топ-500 богатейших людей планеты
Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий вошел в топ-500 богатейших людей планеты. Экономист Роман Иноземцев рассказал, как предпринимателю удаётся оставаться на плаву.

Состояние президента и владельца футбольного клуба «Краснодар» оценивается в 5,3 миллиарда долларов. В списке, составленном агентством, Сергей Галицкий занял 490 строчку. А лидирующую позицию занял Илон Маск с состоянием в 235 миллиардов долларов.

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«Сергей Галицкий остался бизнесменом даже после продажи своей доли в „Магните“. Он остался владельцем ООО „Новые технологии“, которые занимаются производством продукции под собственной торговой маркой „Магнит“. У компании практически нет кредитов и она демонстрирует хорошую рентабельность деятельности — более 7%, имея более 500 миллионов рублей чистой прибыли при выручке в 7 миллиардов, если говорить о 2022 годе. Конечно, это немного, даже по сравнению с некоторыми кубанскими предприятиями. Вот только они многократно закредитованы и фактически работают на банки, а бизнес Галицкого — нет», — объяснил экономист.

«Сергей Николаевич Галицкий остался бизнесменом даже после продажи своей доли в „Магните“», — объяснил экономист.«Сергей Николаевич Галицкий остался бизнесменом даже после продажи своей доли в „Магните“», — объяснил экономист.
«Сергей Николаевич Галицкий остался бизнесменом даже после продажи своей доли в „Магните“», — объяснил экономист.
Фото: Дмитрий Пукалик/cc by sa 3.0/sоссеr.ru/wiki

По словам эксперта, крупные предприятия, которые имеют кредиты и другие финансовые обязательства перед банками, по статистике, наименее стабильны и успешны, чем не самые масштабные, но «незакредитованные» компании. «Все из себя гиганты, но по уши в долгах, следовательно и стоимость активов уменьшается на размер обязательств. Насколько мне известно, от активного управления бизнесом Сергей Николаевич отошел — занялся здоровьем и семьей и о его масштабных инвестициях не слышно. Поэтому, даже отойдя от дел, Сергей Галицкий вполне может оставаться одним из богатейших людей планеты», — заключил Роман Иноземцев.

Ранее RostovGazeta писала о том, как бизнес ростовского ресторатора Панченко оказался под угрозой банкротства из-за долгов.

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