Экономист рассказал, как Галицкому удалось попасть в топ-500 богатейших людей планеты

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Состояние президента и владельца футбольного клуба «Краснодар» оценивается в 5,3 миллиарда долларов. В списке, составленном агентством, Сергей Галицкий занял 490 строчку. А лидирующую позицию занял Илон Маск с состоянием в 235 миллиардов долларов.
«Сергей Галицкий остался бизнесменом даже после продажи своей доли в „Магните“. Он остался владельцем ООО „Новые технологии“, которые занимаются производством продукции под собственной торговой маркой „Магнит“. У компании практически нет кредитов и она демонстрирует хорошую рентабельность деятельности — более 7%, имея более 500 миллионов рублей чистой прибыли при выручке в 7 миллиардов, если говорить о 2022 годе. Конечно, это немного, даже по сравнению с некоторыми кубанскими предприятиями. Вот только они многократно закредитованы и фактически работают на банки, а бизнес Галицкого — нет», — объяснил экономист.
По словам эксперта, крупные предприятия, которые имеют кредиты и другие финансовые обязательства перед банками, по статистике, наименее стабильны и успешны, чем не самые масштабные, но «незакредитованные» компании. «Все из себя гиганты, но по уши в долгах, следовательно и стоимость активов уменьшается на размер обязательств. Насколько мне известно, от активного управления бизнесом Сергей Николаевич отошел — занялся здоровьем и семьей и о его масштабных инвестициях не слышно. Поэтому, даже отойдя от дел, Сергей Галицкий вполне может оставаться одним из богатейших людей планеты», — заключил Роман Иноземцев.
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