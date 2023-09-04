Экономист рассказал, как Галицкому удалось попасть в топ-500 богатейших людей планеты

«Сергей Галицкий остался бизнесменом даже после продажи своей доли в „Магните“. Он остался владельцем ООО „Новые технологии“, которые занимаются производством продукции под собственной торговой маркой „Магнит“. У компании практически нет кредитов и она демонстрирует хорошую рентабельность деятельности — более 7%, имея более 500 миллионов рублей чистой прибыли при выручке в 7 миллиардов, если говорить о 2022 годе. Конечно, это немного, даже по сравнению с некоторыми кубанскими предприятиями. Вот только они многократно закредитованы и фактически работают на банки, а бизнес Галицкого — нет», — объяснил экономист.