Экономист спрогнозировал подорожание хлеба в Ростовской области до 15%

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
По мнению экономиста, осенью цены на хлебобулочные изделия в Ростовской области вырастут на 10-15%.
«Во-первых, это связано с повышением уровня инфляции. При этом заметнее всего рост цен будет заметен в локальных пекарнях, потому что на больших предприятиях проще экономить на издержках», — объясняет эксперт.
Анастасия Миронова добавила, что из-за роста цен на бензин, удобрения и комплектующие для сельскохозяйственной техники увеличилась себестоимость пшеницы — основа ингредиента хлеба.
«Дополнительно на рост цен влияет то, что дорожает энергетика, логистика, есть необходимость увеличивать зарплату сотрудникам. То есть сильно увеличиваются производственные расходы, которые производители закладывает в стоимость конечного продукта», — объясняет эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области дорожает картошка.