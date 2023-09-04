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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Экономист объяснил, почему подорожает хлеб в Ростовской области

Экономист спрогнозировал подорожание хлеба в Ростовской области до 15%

4 сентября 2023, 06:13
Фото: donland.ru
Экономист объяснил, почему подорожает хлеб в Ростовской области
В 2023 году подорожало зерно и производственные расходы, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский экономист Анастасия Миронова.

По мнению экономиста, осенью цены на хлебобулочные изделия в Ростовской области вырастут на 10-15%.

«Во-первых, это связано с повышением уровня инфляции. При этом заметнее всего рост цен будет заметен в локальных пекарнях, потому что на больших предприятиях проще экономить на издержках», — объясняет эксперт.

Анастасия Миронова добавила, что из-за роста цен на бензин, удобрения и комплектующие для сельскохозяйственной техники увеличилась себестоимость пшеницы — основа ингредиента хлеба.

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«Дополнительно на рост цен влияет то, что дорожает энергетика, логистика, есть необходимость увеличивать зарплату сотрудникам. То есть сильно увеличиваются производственные расходы, которые производители закладывает в стоимость конечного продукта», — объясняет эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области дорожает картошка.

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