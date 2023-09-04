Эксперт заявил, что делать с мигрантами, напавшими на участника СВО в Батайске

«Некоторые источники сообщают, что нападение на участника СВО в Батайске устроили кавказцы. Но кавказцы у нас достойно воюют в зоне спецоперации. Они с уважением относятся и к военным действиям, и к ветеранам СВО. Поэтому пока нет официальной информации, версию о мигрантах я считаю более уместной», — делится мнением Евгений Михайлов.