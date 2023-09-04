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Эксперт заявил, что делать с мигрантами, напавшими на участника СВО в Батайске

Эксперт заявил, что делать с мигрантами, напавшими на участника СВО в Батайске

4 сентября 2023, 16:17
Фото: Эксперт заявил, что делать с мигрантами, напавшими на участника СВО в Батайске
Нападение на участника СВО в Батайске — это вопиющая ситуация, требующая особой реакции, сообщил RostovGazeta эксперт по межнациональным отношениям, политолог Евгений Михайлов.

Собеседник подчеркивает, что нападения на участников СВО за минувшие дни отмечают многие telegram-каналы. Случай в Батайске — не исключение.

«Некоторые источники сообщают, что нападение на участника СВО в Батайске устроили кавказцы. Но кавказцы у нас достойно воюют в зоне спецоперации. Они с уважением относятся и к военным действиям, и к ветеранам СВО. Поэтому пока нет официальной информации, версию о мигрантах я считаю более уместной», — делится мнением Евгений Михайлов.

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Эксперт подчеркивает, что на подобные происшествия необходима жесткая реакция со стороны служб правопорядка.Эксперт подчеркивает, что на подобные происшествия необходима жесткая реакция со стороны служб правопорядка.
Эксперт подчеркивает, что на подобные происшествия необходима жесткая реакция со стороны служб правопорядка.
Фото: t.me/don_mash

Эксперт подчеркивает, что на подобные происшествия необходима жесткая реакция со стороны служб правопорядка.

«Надо провести рейды. Перепроверить легитимность присутствия молодых эмигрантов, которые работают на стройках Ростова и Батайска. Проверить мигрантов на лояльность России, на законность пребывания у нас. А также отследить весь путь оформления документов по их легализации. Ведь все мы знаем о возможном существовании коррупционной схемы», — говорит собеседник.

Спикер подчеркивает, что если нападение устроили мигранты или «новые» мигранты — приезжие из бывших стран Советского Союза, например, из Армении, — их надо лишать гражданства и депортировать.

А если это дело рук жителей России из республик Кавказа, то реакция на нападение на участника СВО в Батайске и вовсе должна быть незамедлительной.

Ранее RostovGazeta сообщала, что рассказал участник СВО о том, как в него стреляли в Батайске.

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