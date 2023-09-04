Эксперт заявил, что делать с мигрантами, напавшими на участника СВО в Батайске

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Собеседник подчеркивает, что нападения на участников СВО за минувшие дни отмечают многие telegram-каналы. Случай в Батайске — не исключение.
«Некоторые источники сообщают, что нападение на участника СВО в Батайске устроили кавказцы. Но кавказцы у нас достойно воюют в зоне спецоперации. Они с уважением относятся и к военным действиям, и к ветеранам СВО. Поэтому пока нет официальной информации, версию о мигрантах я считаю более уместной», — делится мнением Евгений Михайлов.
Эксперт подчеркивает, что на подобные происшествия необходима жесткая реакция со стороны служб правопорядка.
«Надо провести рейды. Перепроверить легитимность присутствия молодых эмигрантов, которые работают на стройках Ростова и Батайска. Проверить мигрантов на лояльность России, на законность пребывания у нас. А также отследить весь путь оформления документов по их легализации. Ведь все мы знаем о возможном существовании коррупционной схемы», — говорит собеседник.
Спикер подчеркивает, что если нападение устроили мигранты или «новые» мигранты — приезжие из бывших стран Советского Союза, например, из Армении, — их надо лишать гражданства и депортировать.
А если это дело рук жителей России из республик Кавказа, то реакция на нападение на участника СВО в Батайске и вовсе должна быть незамедлительной.
Ранее RostovGazeta сообщала, что рассказал участник СВО о том, как в него стреляли в Батайске.