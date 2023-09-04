Енотов в ростовском енотокафе использовали без разрешения

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Россельхознадзор Ростовской области провел повторную инспекцию в енотокафе «Лесная братва». В феврале ведомство уже составляло обращение в отношении владельца заведения. Его хотели наказать за ненадлежащие условия по содержанию и использованию енотов в культурно-зрелищных целях.
Проверив заведение повторно, специалисты Россельхознадзора вместе с прокуратурой пришли к выводу, что нарушения не устранены, а животных в енотокафе используют без необходимой лицензии.
Сейчас в отношении владельца возбуждено дело об административном правонарушении. Также его работу теперь проинспектируют правоохранительные органы.
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