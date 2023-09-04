Енотов в ростовском енотокафе использовали без разрешения

Россельхознадзор Ростовской области провел повторную инспекцию в енотокафе «Лесная братва». В феврале ведомство уже составляло обращение в отношении владельца заведения. Его хотели наказать за ненадлежащие условия по содержанию и использованию енотов в культурно-зрелищных целях.