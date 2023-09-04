rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Енотов в ростовском енотокафе использовали без разрешения

Енотов в ростовском енотокафе использовали без разрешения

4 сентября 2023, 13:50
Фото: pxhere.com
Енотов в ростовском енотокафе использовали без разрешения
В Ростове в енотокафе енотов использовали в культурно-зрелищных целях без лицензии, рассказали в Россельхознадзоре.

Россельхознадзор Ростовской области провел повторную инспекцию в енотокафе «Лесная братва». В феврале ведомство уже составляло обращение в отношении владельца заведения. Его хотели наказать за ненадлежащие условия по содержанию и использованию енотов в культурно-зрелищных целях.

Проверив заведение повторно, специалисты Россельхознадзора вместе с прокуратурой пришли к выводу, что нарушения не устранены, а животных в енотокафе используют без необходимой лицензии.

Сбежавшего от ростовского фотографа енота отдали в енотокафе
Узнать подробнее

Сейчас в отношении владельца возбуждено дело об административном правонарушении. Также его работу теперь проинспектируют правоохранительные органы.

Ранее RostovGazeta рассказала, как спасти кошек и собак от ростовской жары.

Читайте также:
Самокатчик раздавил пятимесячного щенка на Пушкинской в РостовеВ Ростовской области жители жалуются на нашествие слизней в августеВ Ростовской области выявили пять фантомных производителей животной продукции
#Происшествия#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествие#Животные в Ростове#Прокуратура Ростовской области#Россельхознадзор Ростовской области#Ростов
Подпишитесь
Власти Ростовской области хотят увеличить прожиточный минимум до 14,3 тысячи рублей
Сегодня, 10:39
Более половины горожан назвали Ростов бесперспективным для карьеры
Сегодня, 10:09
«Не умрете»: дончанин рассказал, как ему отказали в скорой из-за температуры под 40
Сегодня, 09:42
Участник СВО рассказал, как в него стреляли в Батайске
Сегодня, 09:35
Почти 67 млн рублей вложат в ремонт поликлиники №7 в Ростове-на-Дону
Сегодня, 09:33
В Ростовской области установили личность одного из напавших на участника СВО
Сегодня, 09:32