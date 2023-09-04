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Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

«Бодрость или депрессия»: эксперт рассказал, почему Краснодар стал городом кофеманов

«Иллюзия бодрости»: психолог рассказала, как Краснодар стал городом кофеманов

4 сентября 2023, 11:23
Фото: stefg74/cc by 2.0/flickr.com
«Бодрость или депрессия»: эксперт рассказал, почему Краснодар стал городом кофеманов

Психолог рассказала, как Краснодар стал городом кофеманов

Столица Кубани превратилась в настоящую кофеманию, где краснодарцы не представляют свой день без бодрящего напитка. Психолог Любовь Владыкина рассказала, почему в Краснодаре стало так много кофеманов.

Независимо от времени суток, зайдя в любую кофейню Краснодара, мы слышим: «Латте на кокосовом и эспрессо-тоник, пожалуйста». Трудно заметить посетителя, не заказавшего себе кофе. Стоит лишь вспомнить стремительный поток людей на Ставропольской или Красной улицах, где почти у каждого в руках будет стакан с кофейным напитком.

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«Могу предположить, что кофе — символ комфортной цивилизации. Во всяком случае, сама кофейня, аромат свежесваренного кофе обычно ассоциируется с уютом, теплом и покоем. Сейчас это как никогда востребовано — уровень тревоги очень высок. Но возможно, дело в распространенности депрессии в обществе сегодня. Обычно, для депрессии характерен упадок сил, а кофеин помогает обрести иллюзию бодрости», — объяснила психолог Любовь Владыкина.

Краснодарские кофейни преобладают в своём количестве независимо от микрорайона и округа. В таких заведениях можно найти всё, что нужно кофеманам: различные сорта зерен и виды обжарки разных степеней, множество альтернативных способов приготовления кофе — воронка, кемекс, сифон, аэропресс или, например, гейзер.

Ранее RostovGazeta предупредила россиян о возможном ажиотаже на чай, кофе и конфеты.

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