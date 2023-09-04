«Иллюзия бодрости»: психолог рассказала, как Краснодар стал городом кофеманов

«Могу предположить, что кофе — символ комфортной цивилизации. Во всяком случае, сама кофейня, аромат свежесваренного кофе обычно ассоциируется с уютом, теплом и покоем. Сейчас это как никогда востребовано — уровень тревоги очень высок. Но возможно, дело в распространенности депрессии в обществе сегодня. Обычно, для депрессии характерен упадок сил, а кофеин помогает обрести иллюзию бодрости», — объяснила психолог Любовь Владыкина.