Измерим уровень газов: молодой ученый нашел решение глобальной экологической проблемы

С помощью данного изобретения можно контролировать концентрацию углекислого газа в атмосфере, а также в бытовых и производственных помещениях, что позволит улучшить здоровье и качество жизни людей. Таким образом, практический смысл использования сенсора состоит в том, что устройство позволяет количественно оценить степень загрязнения в воздухе, что в дальнейшем даст возможность принимать решения по борьбе с этой экологической проблемой.