Контрактник из Екатеринбурга умер в Ростовской области после избиения

Posted Сегодня, 19:22
Published Сегодня, 19:22
Modified Сегодня, 19:35
Updated Сегодня, 19:35
В Ростовской области погиб 48-летний контрактник из Екатеринбурга. Мужчина находился в Миллеровском районе. Издание сообщает, что инцидент произошел 21 августа 2023 года, когда мужчина отправился отдохнуть на берегу реки Деркул, прихватив с собой алкоголь. «Согласно показаниям второго сослуживца, к Михаилу начали придираться, после чего под угрозой оружия приковали к дереву и начали избивать», — говорится в публикации.
Екатеринбуржца доставили в больницу, где врачи его прооперировали. Он пришел в себя и даже позвонил родным, сообщил об избиении. Однако спустя несколько дней мужчина скончался. Родственники искали военного несколько дней. О его гибели им, дескать, сообщили сослуживцы мужчины, а не руководство части. «В эпикризе написали при этом, что скончался от травмы головы, но родные в морге увидели синяки и полосы на руках», — сообщили родственники погибшего СМИ.
Проверку из-за смерти жителя Екатеринбурга начало военно-следственное управление СК по Южному военному округу, в настоящее время следователи занимаются сбором информации, которая может указывать на то, что контрактник действительно погиб после того, как его избили. По факту произошедшего может быть возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности».
Близкие контрактника до сих пор не получили его тело для захоронения, поскольку требуется проведение судмедэкспертиз.
О гибели бойца уральскому изданию сообщила и его сестра Юлия, она добавила, что ее брат говорил об избиениях, он даже присылал фото своих синяков, а также загипсованной руки.
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что будет заниматься этим делом лично, она планирует связываться с руководством Военного следственного управления СК по ЮВО, чтобы держать ход расследования на общественном контроле.
Официально гибель военнослужащего ни одной ведомство не комментировало. Информация об инциденте проверяется.
Ранее стало известно, что неизвестные напали на участника СВО в Батайске, избили его и расстреляли из травматического оружия.