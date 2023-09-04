Контрактник из Екатеринбурга умер в Ростовской области после избиения

Екатеринбуржца доставили в больницу, где врачи его прооперировали. Он пришел в себя и даже позвонил родным, сообщил об избиении. Однако спустя несколько дней мужчина скончался. Родственники искали военного несколько дней. О его гибели им, дескать, сообщили сослуживцы мужчины, а не руководство части. «В эпикризе написали при этом, что скончался от травмы головы, но родные в морге увидели синяки и полосы на руках», — сообщили родственники погибшего СМИ.