Космонавт из Новочеркасска Николай Чуб полетит на МКС

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
В основной состав экипажа «Союз МС-24» также попали Олег Кононенко и Лорал О’Хара. Старт корабля намечен на 15 сентября 2023 года.
Ранее появилась информация, что «Союз МС-24» уже заправили топливом и сжатыми газами, он должен отправиться с Байконура. А перед гостиницей «Космонавт» подняли флаги стран, участвующих в запуске.
Добавим, что сейчас Николаю Чубу 39 лет, он родился в Новочеркасске. В первом открытом конкурсе по отбору в отряд космонавтов России он принял участие еще в 2012 году.
Ранее стало известно, куда отправили экспонаты из закрытого музея космонавтики в Ростове.