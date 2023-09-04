rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Космонавт из Новочеркасска Николай Чуб полетит на МКС

Космонавт из Новочеркасска Николай Чуб полетит на МКС

4 сентября 2023, 13:37
Фото: NASA/Bill Ingalls/cc0/flickr.com
Космонавт из Новочеркасска Николай Чуб полетит на МКС
Космонавт из Ростовской области Николай Чуб вошел в основной состав экипажа для полета на МКС, говорится в Telegram-канале «Роскосмоса».

В основной состав экипажа «Союз МС-24» также попали Олег Кононенко и Лорал О’Хара. Старт корабля намечен на 15 сентября 2023 года.

Ранее появилась информация, что «Союз МС-24» уже заправили топливом и сжатыми газами, он должен отправиться с Байконура. А перед гостиницей «Космонавт» подняли флаги стран, участвующих в запуске.

Космонавт рассказал о занятиях спортом в условиях невесомости
Узнать подробнее

Добавим, что сейчас Николаю Чубу 39 лет, он родился в Новочеркасске. В первом открытом конкурсе по отбору в отряд космонавтов России он принял участие еще в 2012 году.

Ранее стало известно, куда отправили экспонаты из закрытого музея космонавтики в Ростове.

Читайте также:
Космонавт рассказал о занятиях спортом в условиях невесомостиРоссийский космонавт Константин Борисов полетит на МКС в августе
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Последние новости Ростова на сегодня#Экспонаты#Байконур#МКС#Роскосмос#Николай Чуб#Космонавт#Музей космонавтики
Подпишитесь
Власти Ростовской области хотят увеличить прожиточный минимум до 14,3 тысячи рублей
Сегодня, 10:39
Более половины горожан назвали Ростов бесперспективным для карьеры
Сегодня, 10:09
«Не умрете»: дончанин рассказал, как ему отказали в скорой из-за температуры под 40
Сегодня, 09:42
Участник СВО рассказал, как в него стреляли в Батайске
Сегодня, 09:35
Почти 67 млн рублей вложат в ремонт поликлиники №7 в Ростове-на-Дону
Сегодня, 09:33
В Ростовской области установили личность одного из напавших на участника СВО
Сегодня, 09:32