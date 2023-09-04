Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Купальный сезон завершился в Ростовской области. За три месяца спасатели достали из воды 34 человека, десять из них — дети.
Чаще всего в помощи экстренных служб этим летом нуждались жители Таганрога, там спасли 18 человек, из них девять детей. Также спасатели помогали утопающим в Азове, Азовском районе, Ростове и Сальском районе.
Специалисты дежурили у акваторий водных объектов и в детских оздоровительных лагерях.
На днях ростовчане рассказали об утонувшем в озере мужчине.