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Posted Сегодня, 18:03

Published Сегодня, 18:03

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

В Ростовской области к концу подошел купальный сезон

Купальный сезон завершился в Ростовской области

4 сентября 2023, 18:03
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростовской области к концу подошел купальный сезон
В Ростовской области к концу подошел купальный сезон, заявили в правительстве региона.

Купальный сезон завершился в Ростовской области. За три месяца спасатели достали из воды 34 человека, десять из них — дети.

Чаще всего в помощи экстренных служб этим летом нуждались жители Таганрога, там спасли 18 человек, из них девять детей. Также спасатели помогали утопающим в Азове, Азовском районе, Ростове и Сальском районе.

Пытавшийся уплыть от спасателей мужчина утонул в Ростовской области
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Специалисты дежурили у акваторий водных объектов и в детских оздоровительных лагерях.

На днях ростовчане рассказали об утонувшем в озере мужчине.

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#Общество#Происшествия#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Таганрог#Происшествие#Ростов#Купальный сезон в Ростовской области
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