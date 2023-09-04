rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:37

Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Легковушка смела столб и протаранила два авто на Нансена в Ростове 4 сентября

Легковушка смела столб и протаранила два авто на Нансена в Ростове 4 сентября

4 сентября 2023, 14:37
Фото: 1MI
В Ростове на Нансена столкнулись три машины, есть пострадавшие, сообщают в соцсетях очевидцы.

Массовое ДТП произошло вечером 4 сентября на улице Нансена в Ростове. Там столкнулись внедорожник, Lada Priora и Renault Logan. Последний от удара развернуло на тротуаре, а Lada влетела в столб, который обрушился на магазин.

Очевидцы сообщают, что на место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи. Они госпитализируют пострадавших.

Сами машины сейчас, скорее, напоминают груду металла.

Четыре человека сгорели в машине в ДТП в Ростовской области
Узнать подробнее
Сами машины сейчас, скорее, напоминают груду металла.
Видео: t.me/etorostov

В ГИБДД обстоятельства аварии пока не комментируют.

Информация о происшествии уточняется.

Напомним, сегодня утром шесть человек погибли на трассе в Ростовской области в результате ДТП.

Читайте также:
Два человека пострадали в жестком столкновении легковушек на Тракторной в РостовеВАЗ превратился в груду металла после столкновения с бетононасосом под РостовомВодитель иномарки сбил школьника на велосипеде в центре Ростова
#Происшествия#Город#Новости#Видео#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дтп#Полиция#Происшествие#Соцсети#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
Власти Ростовской области хотят увеличить прожиточный минимум до 14,3 тысячи рублей
Сегодня, 10:39
Более половины горожан назвали Ростов бесперспективным для карьеры
Сегодня, 10:09
«Не умрете»: дончанин рассказал, как ему отказали в скорой из-за температуры под 40
Сегодня, 09:42
Участник СВО рассказал, как в него стреляли в Батайске
Сегодня, 09:35
Почти 67 млн рублей вложат в ремонт поликлиники №7 в Ростове-на-Дону
Сегодня, 09:33
В Ростовской области установили личность одного из напавших на участника СВО
Сегодня, 09:32