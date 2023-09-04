Легковушка смела столб и протаранила два авто на Нансена в Ростове 4 сентября

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Массовое ДТП произошло вечером 4 сентября на улице Нансена в Ростове. Там столкнулись внедорожник, Lada Priora и Renault Logan. Последний от удара развернуло на тротуаре, а Lada влетела в столб, который обрушился на магазин.
Очевидцы сообщают, что на место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи. Они госпитализируют пострадавших.
Сами машины сейчас, скорее, напоминают груду металла.
В ГИБДД обстоятельства аварии пока не комментируют.
Информация о происшествии уточняется.
Напомним, сегодня утром шесть человек погибли на трассе в Ростовской области в результате ДТП.