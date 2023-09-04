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Житель Ростовской области с температурой 39 пожаловался на отказ приезда скорой

«Не умрете»: дончанин рассказал, как ему отказали в скорой из-за температуры под 40

4 сентября 2023, 09:42
Фото: 1MI
Житель Ростовской области с температурой 39 пожаловался на отказ приезда скорой

Житель Дона рассказал, как ему отказали в скорой помощи из-за температуры под 40

Жителю Аксайского района Ростовской области с температурой 39,7 градусов отказали в вызове автомобиля скорой помощи, сославшись, что «это не смертельно». Об этом дончанин пожаловался RostovGazeta.

Житель Аксайского района Владимир рассказывает, что в выходные почувствовал резкий упадок сил. Температура 38,8 градуса повышалась каждые 20 минут. Лекарства не помогали сбить температуру.

Обратиться к дежурному доктору поликлиники заболевший не мог — не было сил дойти. Поэтому, когда в воскресенье утром температура достигла 39,7 градуса, родные решили вызвать скорую.

«А нам сказали, что по таким делам скорая не выезжает и никакие уколы не делает. Дескать, это не смертельно, не умрете», — рассказывает Владимир.

Обращение по номеру 112, по его словам, тоже не привело к ожидаемому результату. И хотя минут через двадцать пациента соединили со скорой — реальной помощи не последовало.

«Я уже был на эмоциях и попросил представиться, с кем разговариваю. Мне сообщили: „Номер 407“. Не сдержавшись, в чувствах, я поинтересовался — что это? Номер для бирки на палец мне потом?» — возмущается собеседник.

В Ростовской области скорая помощь будет быстрее приезжать на вызовы с 2023 года
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Правда, к обеду из его жене перезвонили из скорой, спросив, стоит ли приезжать.Правда, к обеду из его жене перезвонили из скорой, спросив, стоит ли приезжать.
Правда, к обеду из его жене перезвонили из скорой, спросив, стоит ли приезжать.
Фото: 1MI

Правда к обеду его жене перезвонили из скорой, уточнив, стоит ли приезжать.

«Приехали, сделали укол, но никаких разъяснений по моему состоянию здоровья не дали. А меня испугало происходящее. Никаких болей не было, просто дикая слабость и огромная температура, которая только растет. Медики скорой посоветовали мне растираться раствором уксуса. Я так и не понял — разве я к знахарям обратился? Как можно делать подобные назначения, не выяснив причину повышения температуры?» — возмущается Владимир.

Собеседник рассказывает, что после укола, к вечеру, температура спала.

Выяснить, почему в отделении скорой помощи ЦРБ Аксайского района так отреагировали на вызов, корреспонденту RostovGazeta выяснить не удалось.

«И кто вам будет по телефону, даже если вы корреспондент, комментировать?» — ответили вопросом на вопрос в отделении скорой помощи.

Информация уточняется.

Ранее, со ссылкой на слова юриста, RostovGazeta сообщала, что с 1 сентября 2023 года скорая помощь останется бесплатной для ростовчан.

Юрист Габович заявил, что скорая помощь останется бесплатной для ростовчан
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