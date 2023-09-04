«Не умрете»: дончанин рассказал, как ему отказали в скорой из-за температуры под 40

«Приехали, сделали укол, но никаких разъяснений по моему состоянию здоровья не дали. А меня испугало происходящее. Никаких болей не было, просто дикая слабость и огромная температура, которая только растет. Медики скорой посоветовали мне растираться раствором уксуса. Я так и не понял — разве я к знахарям обратился? Как можно делать подобные назначения, не выяснив причину повышения температуры?» — возмущается Владимир.