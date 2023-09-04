Обнародовано видео допроса обвиняемого в убийстве девочки в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
В Ростовской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, убившего и изнасиловавшего 14-летнюю девочку. Громкое убийство произошло год назад. Родители школьницы заявили о ее пропаже, она ушла в школу и не вернулась домой. Спустя два дня поисков ее тело нашли на окраине одного из сел Красносулинского района с признаками насильственной смерти.
В ходе следствия выяснилось, что убийцей является сосед девушки. У него за плечами уже есть несколько судимостей. Он заметил девочку на обочине дороги, заставил ее сесть в свою машину и отвез в безлюдное место. Там он надругался над ней, а затем задушил. Тело девочки он закопал.
Теперь судьбу обвиняемого решит суд.
Ранее RostovGazeta подробно рассказывала об этом деле.