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Posted Сегодня, 16:32

Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Жителя Ростовской области будут судить за изнасилование и убийство школьницы

Обнародовано видео допроса обвиняемого в убийстве девочки в Ростовской области

4 сентября 2023, 16:32
Фото: СУ СК РФ по Ростовской области
Жителя Ростовской области будут судить за изнасилование и убийство школьницы
Следком опубликовал видео допроса обвиняемого в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки в Ростовской области, материал размещен в Telegram-канале ведомства.

В Ростовской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, убившего и изнасиловавшего 14-летнюю девочку. Громкое убийство произошло год назад. Родители школьницы заявили о ее пропаже, она ушла в школу и не вернулась домой. Спустя два дня поисков ее тело нашли на окраине одного из сел Красносулинского района с признаками насильственной смерти.

Жителя Ростовской области будут судить за изнасилование и убийство школьницы
Видео: СУ СК РФ по Ростовской области

В ходе следствия выяснилось, что убийцей является сосед девушки. У него за плечами уже есть несколько судимостей. Он заметил девочку на обочине дороги, заставил ее сесть в свою машину и отвез в безлюдное место. Там он надругался над ней, а затем задушил. Тело девочки он закопал.

Теперь судьбу обвиняемого решит суд.

Ранее RostovGazeta подробно рассказывала об этом деле.

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