Обнародовано видео допроса обвиняемого в убийстве девочки в Ростовской области

В ходе следствия выяснилось, что убийцей является сосед девушки. У него за плечами уже есть несколько судимостей. Он заметил девочку на обочине дороги, заставил ее сесть в свою машину и отвез в безлюдное место. Там он надругался над ней, а затем задушил. Тело девочки он закопал.